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Letnju scenu Beogradskog dramskog pozorišta otvorila je premijera predstave "Naši roditelji" Patrika Lazića. Kroz priču o tri para na luksuznom brodu Lazić istražuje univerzalno pitanje: da li ćemo imati nekoga da nam doda čašu vode na kraju puta. Radnja je smeštena na kruzer koji plovi grčkim ostrvima, gde se tokom jedne večeri ukrštaju sudbine tri para smeštena u različitim kabinama. Među nekoliko hiljada putnika nalazi se šestoro protagonista čije priče otkrivaju različite poglede na ljubav, porodicu, starenje i strah od samoće. Poseban segment predstave čini lik Aleksandre, koju tumači Milica Zarić.

Foto: Dragana Udovičić



- Ona se suočava sa samom sobom, sa svim svojim strahovima, nadama, željama i za mene su ovde negde bila ključna ona tri pitanja: ko sam ja, gde želim da budem i kuda idem. Znate, kada ste na kruzeru koji ima dve hiljade ljudi i ostanete sami, osećaj usamljenosti je možda još jači. Mi svi koji smo u nekim godinama treba da shvatimo da je najlepše i da je najbolje da malo se opustimo - rekla je glumica.

Foto: Dragana Udovičić



Njen lik Aleksandra nalazi se na svojevrsnoj životnoj raskrsnici. Putuje sama na kruzeru kako bi proslavila 50. rođendan. Sudbina je htela da Milica Zarić ove godine deli taj isti jubilej sa svojom junakinjom.

- Zanimljivo je da i Aleksandra i ja punimo tačno 50 godina. Te dodirne tačke su male, ali suštinski bitne za razumevanje lika. Aleksandra putuje sama, a videćemo hoće li publika biti iznenađena onim što će tamo zateći - zagonetna je glumica.

Na pitanje da li se i sama, poput svoje junakinje, često zapita ko je i kuda ide, Milica odgovara potvrdno:

- Vrlo često. Ipak, ti odgovori su promenljivi i zadržaću ih za sebe, nisu za javnost.

Foto: Stefan Stojanović



Iako je odrasla u glumačkoj porodici i na sceni je od detinjstva, Milica je tokom karijere ostala dosledna principu da ne pristaje na sve. Njena selektivnost postala je njen zaštitni znak.

- Nikada nisam do kraja zadovoljna i to je ono što me gura napred. Ipak, kad podvučem crtu, jesam ostvarena žena na poljima na kojima sam to želela. Kod mene je kvalitet uvek ispred kvantiteta. Biram šta ću da radim, ali kad pristanem, tada nastupa potpuna posvećenost - ističe ona.

Foto: Printscreen YouTube

Naslov nove predstave "Naši roditelji" neminovno priziva uspomenu na njenog oca, barda našeg glumišta Dragana Zarića. Za Milicu sećanje na roditelje nije vezano za prigodne naslove ili jubileje.

- Ne treba mi pozorište, niti naslov da bih se setila tate. Mamu i tatu nosim u srcu, u duši i u sebi svaki dan. Mama je, hvala bogu, živa, a tata je tu, živi kroz mene. To je neraskidivi deo mog bića koji ne zavisi od spoljnih podsticaja - emotivno kaže Milica.

Posebno je zanimljiv njen odnos prema filmu:

- Na filmu je drugačije; tu vas određuju fizički izgled, godine, svaki detalj je minuciozan. Dešavalo mi se da pročitam odličan scenario za glavnu ulogu i kažem reditelju: "Ja mislim da nisam prva podela za ovo." Možda je to s moje strane glupost, ali prosto verujem da za film mora postojati savršeno tačan odabir.

Foto: Printscreen/RTS



Iako je ostvarila zapaženu ulogu u komercijalno uspešnoj seriji "Tajna vinove loze", Milica ne krije da njeno srce kuca za autorski film.

- Volela bih da radim s mladim autorima koji ne robuju komercijalnim standardima. Pomerili su me filmovi poput "Moj jutarnji smeh" Marka Đorđevića ili rad Mine Đukić. To je energija koja me zanima - kaže Milica.

Ipak, ne planira da sedne u rediteljsku stolicu ili da se bavi produkcijom:

- Nemam to rediteljsko oko. Ja sve posmatram iznutra, kroz lik koji tumačim. Moja vizura je isključivo glumačka - zaključila je Zarićeva u razgovoru s novinarima nakon konferencije za medije.

Predstava "Naši roditelj" će biti izvedena 7, 9, 10, 19, 20, 21, kao i 26, 27. i 28. juna u Beogradskom dramskom pozorištu.

Bonus video: Milica Zarić u podkastu Nešto moje