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U galeriji Novembar otvorena je izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“, zajednički projekat skulptora Marka Crnobrnje i pisca Stefana Tićmija (Mitića). Prema motivima Stefanovog romana "Tata kaže gambit", galerija postaje velika šahovska tabla, a posetioci ulaze u partiju koja se odvija u prostoru.

Stefan Tićmi i Marko Crnobrnja na otvaranju izložbe Foto: Marijana Janković

U romanu, otac i sin šah igraju predmetima iz kuće. U galeriji, ta ideja dobija novi oblik: prostor je organizovan kao velika tabla, a predmeti iz svakodnevnog života postaju figure u partiji. Crnobrnja odabrane predmete postavlja kao šahovske figure i tretira ih kao skulpture, pa elementi iz domaćeg okruženja dobijaju novu ulogu u prostoru galerije.

"Figure smo birali onako kako reditelj smišlja film, birali smo glumce koji će dobro odigrati ono što želimo da predstavimo. Svaki predmet je, na neki način, neka lična priča. Na osnovu ove ideje, svako može da donese svoju figuru koja će dobiti određenu ulogu.", objasnio je Marko Crnobrnja.

Marko Crnobrnja, Mia David, Srđan Šaper i Stefan Tićm Foto: Marijana Janković

Za roman „Tata kaže gambit“, objavljen u izdanju Lagune, autor je dobio književnu nagradu Politikinog zabavnika za najbolje delo namenjeno mladima objavljeno 2025. godine na srpskom jeziku. Stefan Tićmi u njemu piše o porodici, odrastanju i osetljivim temama kroz humor, napetost i situacije koje su bliske i deci i odraslima.

"Meni je zanimljiv taj pojam nemih stvari, da svaki predmet sadrži neku nemost u sebi, a ovo je prilika da, uz pomoć sjajnog Marka, oživimo sve te predmete u prostoru", naglasio je Stefan Tićmi.

Teodora Injac i Ljubivoje Ršumović Foto: Marijana Janković

Izložbu je, kratkom partijom šaha sa književnikom i pesnikom Ljubivojem Ršumovićem, zvanično otvorila prvakinja Evrope u šahu, Teodora Injac. Ona je dodala:

"Šah nije samo gost na ovoj izložbi već je zaista usko povezan sa umetnošću. Kao što ne postoje dva ista umetnička dela, ne postoje dve iste šahovske partije i drago mi je što je Stefan to na neki način prepoznao i uveo šah u svoju knjigu, kao i što se šah našao kao deo ove izložbe“.

Kako je naglasila kustoskinja izložbe i umetnička direktorka galerije Novembar, Mia David, ova izložba pokazuje koliko je umetnost raznovrsna i kako svako u njoj može pronaći nešto za sebe. Posebno je pozvala roditelje da dođu sa decom, ističući da bi najmlađima ova postavka mogla biti naročito zanimljiva.

Izložba Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi Foto: Marijana Janković

„Marko Crnobrnja je ovu izložbu osmislio kao svoj odgovor na knjigu Stefana Tićmija. Postavka nosi posebnu energiju, vedrinu i životnost, u šta će se uveriti svaki posetilac. Radovi će biti izloženi kraće vreme zbog čega pozivam da je posetite što pre“, rekao je osnivač i vlasnik galerije Novembar, Srđan Šaper.

Atmosfera sa otvaranja izložbe Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi Foto: Marijana Janković