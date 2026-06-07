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Vokalna radionica Bistrik Bilje Krstić održaće završni koncert pod nazivom „Dunja i jabuka“ u četvrtak, 11. juna 2026. godine, sa početkom u 19 časova, u Konaku kneginje Ljubice.

Koncertom će biti obeležen završetak još jedne uspešne sezone, a program koji vas očekuje donosi umetnički osmišljene interpretacije tradicionalnih pesama iz različitih krajeva Srbije i regiona.

Kroz spoj autentičnih melodija i savremenog izvođačkog izraza, publika će imati priliku da doživi bogatstvo, raznolikost i lepotu muzičkog nasleđa koje Radionica Bistrik godinama čuva i prenosi novim generacijama pevača. Ulaz je slobodan.

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