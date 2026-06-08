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Nakon svetske premijere koja je održana u aprilu na prestižnom Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu, igrani film „Čuvar ikone svetog Đorđa“, rediteljke Jelene Bajić Jočić, u produkciji „Contrast Studios“-a, uzeo je učešće i na nedavno završenom 35. Međunarodnom filmskom festivalu “Zlatni vitez”, koji je održan u Sevastopolju. U konkurenciji više od stotinu ostvarenja iz Rusije, Srbije, Irana, Indije, Belorusije, Nemačke, Francuske, Španije, Turske i drugih zemalja, prema odluci internacionalnog žirija, nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je Radošu Bajiću za ulogu Stanoja Reljića u istoimenom filmu.

Radoš sa nagradom Foto: Contarst studios

„Zahvaljujem se međunarodnom žiriju na dodeljenoj nagradi, koja ne pripada samo meni, već i celoj ekipi filma koji je nastao u najtežim produkcijskim okolnostima od postojanja i rada naše produkcije. Uveren sam da će „Čuvar ikone“, kao delo koje govori o istini, pravdi, dobroti i borbi za život dostojan čoveka, izazvati veliki interes, kako na festivalima i smotrama u svetu na koje je pozvan, tako i kod domaće publike i to pretežno mlade, kod koje je snažno vidljiv ohrabrujući proces buđenja nacionalne svesti“, izjavio je tim povodom laureat Radoš Bajić.

Film „Čuvar ikone Svetog Đorđa“, inspirisan istinitim događajima, donosi priču o istrajnosti, veri i borbi za očuvanje identiteta i dostojanstva. Prati život Stanoja Reljića, malog-velikog čoveka sa obronaka planine Radan, na krajnjem jugu Srbije, koji postaje surova paradigma zlehude čovekove sudbine, prava na život i iskonske borbe za opstanak na pradedovskom ognjištu. Prepušten sam sebi, zaturen i ostavljen, on ne želi da poklekne i braneći krsnu slavu, čast, dostojanstvo i pravo na slobodu, brani univerzalne principe života.

Fotografije sa snimanja i nagradom iz Rusije

1/7 Vidi galeriju Radoš Bajić Foto: Contarst studios

U filmu su, pored Radoša Bajića, zapažene uloge ostvarili Miona Marković, Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić, Aleksandar Filimonović, Čubrilo Čupić, Strahinja Bičanin, Miroslav Jović, Marko Radojević, Jovana Popović i drugi.

Film je nastao u produkciji „Contrast Studios“-a, dok su realizaciju filma podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodina, Grad Niš, Grad Zaječar i Opština Medveđa, na čijoj teritoriji je film sniman. Producent je Nedeljko Bajić. Koproducenti filma su Niški kulturni centar, Narodno pozorište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović i BN Televizija iz Bijeljine. Distributer filma je „Art vista“.

Domaća premijera filma „Čuvar ikone svetog Đorđa“ i početak bioskopskog prikazivanja zakazani su za septembar ove godine.

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