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Publika najčešće reaguje na zanimljivu priču, neizvesnost, upečatljive likove i sadržaj koji se prepričava dugo nakon gledanja. Upravo takvi naslovi završavaju među najgledanijim filmovima na platformi.

Lista se formira na osnovu broja pregleda koje filmovi ostvare širom sveta tokom prva 93 meseca prikazivanja, piše Tudum. U nastavku se nalazi deset ostvarenja koja su privukla najveću pažnju korisnika Netfliksa.

10. War Machine (Ratna mašina)

Deseto mesto pripada naučnofantastičnom vojnom trileru u kojem Alan Ričson tumači vojnog inženjera koji pokušava da postane pripadnik elitne jedinice američke vojske. Tokom završnog dela obuke, kandidati nailaze na smrtonosnu pretnju vanzemaljaca i moraju da udruže snage kako bi ostali živi. U filmu se pojavljuju i Denis Kvejd, Stefan Džejms i Džaj Kortni. Ovo ostvarenje iz 2026. godine zabeležilo je oko 139 miliona pregleda.

9. The Gray Man (Sivi čovek)

Akcioni spektakl inspirisan romanima Marka Grinija prati agenta CIA koji dolazi do poverljivih informacija zbog kojih postaje meta međunarodne potere. Rajan Gosling tumači glavnu ulogu, dok Kris Evans tumači nemilosrdnog protivnika koji dobija zadatak da ga eliminiše. U glumačkoj ekipi nalaze se i Ana de Armas, Reže-Žan Pejdž i Bili Bob Tornton. Film braće Ruso iz 2022. godine prikupio je takođe više od 139 miliona pregleda.

8. Leave the World Behind (Ostavite svet iza sebe)

Porodični odmor pretvara se u borbu za odgovore kada misteriozni nestanak električne energije pogodi čitavu oblast. Likovi koje tumače Džulija Roberts i Itan Hok suočavaju se sa nizom neobjašnjivih događaja dok pokušavaju da shvate šta se zapravo dešava. Psihološki triler sa elementima apokalipse, zasnovan na romanu Rumana Alama, pogledan je više od 143 miliona puta.

7. Back in Action (Ponovo u akciji)

Kameron Dijaz i Džejmi Foks igraju nekadašnje obaveštajce koji su godinama živeli mirnim porodičnim životom. Međutim, nakon što njihova prošlost izađe na videlo, primorani su da se vrate starim navikama i ponovo uđu u svet špijunskih operacija. Akciona komedija iz 2025. godine ostvarila je približno 147 miliona pregleda.

6. Bird Box (Kutija za ptice)

U svetu pogođenom neobičnom pojavom koja tera ljude na samouništenje, jedini način opstanka jeste izbegavanje pogleda na nepoznatu pretnju. Sandra Bulok glumi majku koja pokušava da zaštiti svoju decu i pronađe sigurno utočište. Ovaj postapokaliptični triler iz 2018. godine privukao je više od 157 miliona gledalaca.

5. The Adam Project (Projekat Adam)

Glavni junak, koga tumači Rajan Rejnolds, dolazi iz budućnosti i spletom okolnosti završava u vremenu svoje mladosti. Da bi sprečio katastrofalne posledice putovanja kroz vreme, mora da sarađuje sa sopstvenom mlađom verzijom. Film kombinuje naučnu fantastiku, avanturu i porodičnu priču, a ostvario je oko 157,6 miliona pregleda.

4. Don't Look Up (Ne gledaj gore)

Dva naučnika pokušavaju da upozore svet na ogromnu kometu koja juri ka Zemlji, ali nailaze na ravnodušnost politike, medija i javnosti. Leonardo Dikaprio i Dženifer Lorens predvode glumačku postavu ove satirične komedije koja na duhovit način kritikuje savremeno društvo. Film je zabeležio više od 171 milion pregleda.

3. Carry-On (Ručni prtljag)

Radnja ovog napetog trilera odvija se na aerodromu tokom praznične gužve. Službenik bezbednosti nalazi se pod pritiskom nepoznatog čoveka koji ga primorava da donese odluke sa potencijalno katastrofalnim posledicama. Taron Edžerton nosi glavnu ulogu, dok Džejson Bejtman igra jednog od ključnih antagonista. Film iz 2024. godine prikupio je oko 172 miliona pregleda.

2. Red Notice (Crvena poternica)

Spoj akcije, humora i kriminalističke priče doneo je veliki uspeh ovom filmu. Dvejn Džonson glumi agenta FBI, Rajan Rejnolds vrhunskog kradljivca umetnina, dok Gal Gadot tumači tajanstvenu kriminalku poznatu kao Biskup. Njihova igra mačke i miša privukla je više od 230 miliona pregleda širom sveta.

1. KPop Demon Hunters (Kej-pop: Lovci na demone)

Na vrhu liste nalazi se animirana avantura koja spaja svet popularne muzike i natprirodnih borbi. Tri članice megapopularne grupe HUNTR/X vode dvostruki život – dok pred publikom nastupaju kao muzičke zvezde, u tajnosti štite svet od demonskih sila. Kada se pojavi nova pretnja prerušena u popularni muški bend, počinje borba za opstanak sveta. Film iz 2025. godine postao je apsolutni rekorder sa više od 325 miliona pregleda.

Ovih deset naslova pokazuje koliko su različiti žanrovi zastupljeni među najvećim Netfliksovim hitovima – od akcije i trilera, preko naučne fantastike, pa sve do animiranih avantura. Ipak, zajedničko im je jedno - uspeli su da privuku ogromnu publiku širom planete.

(Kurir.rs/Nova.rs)

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