Program projekcija organizovan je u saradnji TS Media i Sava Centra tokom tri večeri na otvorenom, u jedinstvenom bioskopskom ambijentu, na krovu Sava Centra. U petak, 12. juna, publika će imati priliku da pogleda filmove „Ljubavni život Budimira Trajkovića“ i „Kako je propao rokenrol“. U subotu, 13. juna, na programu su „Skupljači perja“ i „Povratak otpisanih“, dok su za nedelju, 14. juna, predviđene projekcije ostvarenja „Balkan ekspres“ i „Moj tata na određeno vreme“.

Ulaz na događaj je besplatan za sve posetioce koji unapred rezervišu svoje mesto putem linka. Publiku očekuju tri večeri filmskih klasika, letnja atmosfera i jedinstven doživljaj gledanja filmova na otvorenom, na krovu Sava Centra.

Projekat „Film živi“ predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata u oblasti očuvanja domaće filmske baštine. U planu je restauracija i digitalna remasterizacija više od 1.000 naslova, čime će se unaprediti kvalitet slike i zvuka velikog broja igranih i dokumentarnih filmova i omogućiti njihovo prilagođavanje savremenim tehnološkim standardima. Reč je o izuzetno važnom kulturnom iskoraku, jer se na taj način čuvaju dela od trajne vrednosti za nacionalnu kinematografiju i obezbeđuje njihova dostupnost novim generacijama gledalaca, autora i filmskih stvaralaca.

„Kao pokretač projekta „Film živi“, TS Media nastavlja svoju dugoročnu posvećenost očuvanju i unapređenju domaće filmske baštine kroz jedan od najobimnijih poduhvata restauracije i digitalne remasterizacije u regionu, kako bi najznačajnija ostvarenja naše kinematografije u novom digitalnom ruhu bila dostupna publici kroz TS Media katalog u okviru video kluba na Iris i Move platformama, kao i na Superstar kanalima. Posebno nam je zadovoljstvo što će publika tokom tri dana specijalnih projekcija, u periodu od 12. do 14. juna, imati priliku da restaurisane filmske klasike ponovo doživi na velikom platnu, na krovu Sava Centra, prostora koji predstavlja važan deo naše kulturne istorije i pruža jedinstven okvir za susret sa filmovima koji su obeležili generacije gledalaca. Verujemo da projekti poput „Film živi“ imaju važnu ulogu u očuvanju kulturnog identiteta i kontinuiteta domaće kinematografije, potvrđujući da najveća filmska ostvarenja ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastala, već ostaju trajna vrednost koja povezuje različite generacije publike“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

Povodom projekcije remasterizovanog izdanja filma „Ljubavni život Budimira Trajkovića“, Dejan Karaklajić, reditelj ovog ostvarenja, izjavio je: „Izuzetno sam srećan što se Telekom Srbija – TS Media odlučio na ovako kolosalan poduhvat restauracije domaćih filmova u digitalnom 4K formatu. Osim što je moj film ’Ljubavni život Budimira Trajkovića’ među odabranim filmovima važno je da se sačuva kompletno kinematografsko nasleđe Srbije. Osim umetničkih vrednosti koje ovi filmovi imaju, njihov značaj je i čuvanje svedočanstva o vremenu i načinu života i duha prošlosti. Dobro je što se pored igranih (u staro vreme su se ti filmovi nazivali umetnički filmovi) čuvaju i dokumentarni filmovi. Dunav film, koji se bavio uglavnom proizvodnjom ovakvih filmova, bio je riznica dela koja su bila pravi svedok trenutka u kome smo živeli. Sava Centar, otvaranjem bioskopa ’na otvorenom’ vraća tradiciju Beograda koji je nekada imao bioskopske bašte gde se sa posebnim uživanjem gledao film ’na otvorenom’. Doći ću u petak da gledam Budu, prvi put posle Pulskog festivala na otvorenom. Možda Telekom Srbija – TS Media iduće godine napravi festival na otvorenom koji bi doneo novi kulturni doprinos preko leta, Beogradu.“