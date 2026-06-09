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Dragomir Bojanić Gidra se sa Ljiljanom Kontić upoznao još dok je studirao glumu i tada su uplovili u ljubavne vode. Svoju ljubav krunisali su brakom 1966. godina, a samo četiri godine kasnije na svet je stigla još jedna kruna njihove ljubavi, njihova miljenica Jelena.

Urbana je legenda da je Gidra kada se rodila Jelena, tri dana slavio. Svoju Ljiljanu zvao je Ljalja, a kada mu je 1970. podarila ćerku Jelenu, sačekao ju je ispred porodilišta sa tri automobila sa muzičarima iz Skadarlije.

U galeriji pogledajte Gidrine kultne uloge:

1/5 Vidi galeriju Dramske uloge Dragomira Bojanića Gidre Foto: Printscreen/RTS

Iako su se jako voleli i poštovali, njihovi karakteri nisu im doneli mirnu vezu. Svađe su ih često lomile, te su ih dovodile i do razvoda, i to čak tri puta. Međutim, njihova ljubav bila je jača od svih svađa, te su se uvek vraćali jedno drugom.

Ljiljana Kontić u Žikinoj dinastiji Foto: printscreen YT

- Nisam verovao da mogu da budem tako 'upecan'. Kada sam bio mladić, nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednog dana biti toliko vezan za porodicu. Nosi nas zajednički vetar, a Ljilja trepti nada mnom. Za porodicu je izuzetno važan fluid koji nas spaja - rekao je Gidra jednom prilikom.

Ljiljana je glumila i u pozorištu i na malim ekranima, a najzapaženiju ulogu ostvarila je u ostvarenju "Đekna još nije umrla, a kad će ne zna se", tumačeći lik Ljeposave.

Malo ko pamti da se ovaj par našao i u popularnoj "Žikinoj dinastiji", a zajedno su zaigrali i kada je Ljiljana dobila manju ulogu u filmu "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", gde je tumačila Mišinu i Natašinu profesorku muzičkog.

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