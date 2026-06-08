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Šervudska šuma, srednjovekovni Notingem i Vestminsterska palata oživeli su u srcu Beograda, u Ložionici gde je otvorena izložba "Robin Hud u Srbiji", koja javnosti prvi put donosi jedinstven pogled iza kamere jedne od najambicioznijih međunarodnih TV produkcija snimanih u našoj zemlji.

Serija Robin Hud Foto: Aleksandar Letić

Posetioci će od 7. do 30. juna, moći da vide originalne kostime, rekvizite, oružje i scenografske elemente iz serije "Robin Hud", snimane u Srbiji za MGM+ i Lionsgate. Ulaz na izložbu je slobodan - svakog dana od 10 do 20 sati. Kroz originalne kostime, rekvizite, oružje, scenografske elemente i uvid u ceo kreativni proces nastanka serije, izložba otkriva izuzetnu snagu srpske kreativnosti na međunarodnoj sceni.

Dzonatan Ingliš, Henri Rauli i Matija Gredic Foto: Jovana Jarebica i Aleksandar Carevic

Izložba je otvorena u prisustvu Edvarda Fergusona, ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, Džonatana Ingliša, kreatora i reditelja serije, glavnih glumaca i autorskog tima.

- Snimanje druge sezone serije "Robin Hud" počinjemo 15. juna i vraćamo se u PFI studije, gde se nalaze naše scenografije i veliki spoljašnji setovi. Veoma mi je drago što će publika u Beogradu imati ekskluzivnu priliku da uživa u izložbi rekvizita, kostima, oružja i srpske kreativnosti koja stoji iza ove hit televizijske serije. Druga sezona će ponovo kombinovati kontrolisane studijske setove sa prostranim prirodnim lokacijama. Produkcija se vraća u Nacionalni park Fruška gora i na Košutnjak za snimanje šumskih scena, kao i u ruralne predele oko Rudnika i Gornjeg Milanovca, gde su tokom prve sezone izgrađeni veliki spoljašnji setovi koji su dočarali Englesku 12. veka. Jedan od najposebnijih aspekata serije Robin Hud jeste gotovo potpuno oslanjanje na lokalnu infrastrukturu - ne samo na srpske lokacije i filmske ekipe, već i na domaće šefove sektora, srpske reditelje, kao i na postprodukciju koja se u celosti realizuje u Srbiji - rekao je na otvaranju kreator ove priče Džonatan Ingliš.

Kako je bilo na premijeru u Londonu

Pogledajte u galeriji fotografije sa premijere:

1/12 Vidi galeriju Premijera filma Robin Hud Foto: Andrew Timms for MGM+

Publika ima prilike da vidi sjajne fotografije Aleksandra Letića.

- Ništa mi nije bilo teško uz ovakvu ekipu. Izložba ima neki četiri celine. Trudimo se da prikažemo produkcijske vrednosti, da se vide važni setovi, zatim akcione scene i, na kraju, nekoliko kadrova sa samog snimanja gde se vidi kakav je to zapravo proces - kaže Letić koji je zanat ispekao devedesetih na domaćim snimanjima.

Reditelj sa glumcima Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

Izložba traje do 30. juna, a radno vreme Ložionice je svakog dana od 10 do 20 časova. Serija "Robin Hud" se trenutno emituje na kanalu Viasat Epic Drama.

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