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Beograd ovog juna dobija događaj koji spaja epohe, generacije i muzičke pravce. Projekat SYMPH x 90s, koji će premijerno biti održan 24. juna u Domu kulture SILOSI, donosi veliko muzičko-scensko iskustvo i simfonijski spektakl kroz reinterpretaciju najvećih domaćih dens hitova devedesetih.

Iako prvobitno planiran za drugi prostor, SYMPH X 90s sada dobija novu dimenziju u ambijentu DK Silosa, čiji kapaciteti omogućavaju da ovaj muzički spektakl bude dostupan još većem broju ljubitelja klasičnog zvuka i bezvremenskih hitova koji su obeležili čitave generacije. Pesme koje su obeležile odrastanja, prve izlaske, ljubavi i noćne vožnje sada stižu pred publiku kao deo vrhunske koncertne produkcije, uz orkestar kojim diriguje dr um. Ivan Ilić i nastupe novih imena domaće muzičke scene.

Publiku očekuju bezvremenski hitovi poput „Noć sa tobom“, „Hoću s tobom da đuskam“, „Samo u snu“ i mnogi drugi klasici koji su obeležili jednu eru i ostali deo kolektivnog muzičkog sećanja čitavog regiona, sada predstavljeni kroz novo muzičko-scensko iskustvo. Na sceni će nastupiti Đorđe Ćulafić Džordži, Tijana Trivić Zona, Cjofo MC i brojni gosti koji će pesmama devedesetih dati novu energiju kroz veliki koncertni spektakl. Za atmosferu autentične žurke devedesetih zadužen je Filip Marković DJ INSSO, a jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri biće poseban tribute segment „Gru tu je“, posvećen legendarnom reperu Gruu, čije pesme i danas imaju kultni status. Ovaj omaž izvešće Cjofo MC kao emotivni deo večeri i snažan segment ovog muzičko-scenskog spektakla. Autor kompletnog muzičkog programa je dr um. Ivan Ilić, dirigent, kompozitor i producent sa međunarodnom karijerom, koji je kroz posebno kreirane medlije uspeo da spoji originalnu energiju najvećih dens hitova sa raskošnim zvukom orkestra. Zadržavajući njihovu autentičnost i prepoznatljivost, pesmama je dao tek suptilan umetnički pečat koji ih dodatno obogaćuje i otvara potpuno novo muzičko-scensko iskustvo. SYMPH x zamišljen je kao nova koncertna platforma koja će kroz naredna izdanja oživljavati različite muzičke epohe i kultne izvođače, donoseći publici veliki koncertni spektakl i novo muzičko-scensko iskustvo.

Premijerno izdanje biće održano u sredu, 24. juna u Domu kulture SILOSI. Sve već kupljene karte ostaju važeće, a ulaznice su u prodaji putem Gigstix platforme. Regularne ulaznice koštaju 3000 dinara, dok je cena VIP ulaznica 5000 dinara. Beograd će ove večeri postati centar velikog muzičko-scenskog spektakla koji spaja nostalgiju, savremenu produkciju i energiju koja povezuje generacije. *Kupci koji žele povrat ulaznica mogu se obratiti na ____@_____.com radi dobijanja svih informacija o proceduri povrata novca.