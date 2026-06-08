Belgrade Music Week, sada već tradicionalni simbol otvaranja letnje festivalske sezone održaće se od 25. do 28. juna, beogradsko Ušće postaće glavno mesto okupljanja generacije koja diktira trendove i živi ritam urbanog zvuka.

Ovogodišnje izdanje festivala donosi energiju koja se ne propušta, a u saradnji sa Bavariom stiže i posebno iznenađenje za sve koji prate ritam novog muzičkog talasa

Kupovinom 3 dnevne ulaznice za festival Belgrade Music Week, Bavaria poklanja četvrtu – kao savršen podsetnik da su najbolji festivalski trenuci oni koje delimo sa najbližima. Ovo je idealna prilika za sve fanove da okupe ekipu i spreme se za tri dana jedinstvene festivalske euforije, ali i specijalan nulti dan – tročasovni koncertni spektakl najpopularnijeg balkanskog dvojca, Jala Brat i Buba Corelli.

Sve što treba da uradite jeste da kupite 3 dnevne ulaznice putem eFinity.rs sajta ili besplatne eFinity aplikacije, a četvrtu ulaznicu dobijate na poklon.

Belgrade Music Week je odavno prepoznat po najmodernijoj audio-video produkciji SKYMUSIC, svetskim standardima i programu koji svake godine pomera granice urbane pop i trep scene. Na festival ove sezone stižu najtraženija imena domaće, ali i evropske muzičke industrije: INNA, Gzuz, Teodora, Elena, Inas, Crni Cerak, Sajfer, Cunami i mnogi drugi izvođači koji garantuju spektakl na jednoj od najimpozantnijih bina u ovom delu Evrope.

Ulaznice za festival Belgrade Music Week dostupne su isključivo putemeFinity sajta i eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.