BAVARIA TE VODI NA BELGRADE MUSIC WEEK 26: Kupi tri ulaznice putem sajta eFinity.rs i četvrtu dobijaš NA POKLON
Ovogodišnje izdanje festivala donosi energiju koja se ne propušta, a u saradnji sa Bavariom stiže i posebno iznenađenje za sve koji prate ritam novog muzičkog talasa
Belgrade Music Week, sada već tradicionalni simbol otvaranja letnje festivalske sezone održaće se od 25. do 28. juna, beogradsko Ušće postaće glavno mesto okupljanja generacije koja diktira trendove i živi ritam urbanog zvuka.
Kupovinom 3 dnevne ulaznice za festival Belgrade Music Week, Bavaria poklanja četvrtu – kao savršen podsetnik da su najbolji festivalski trenuci oni koje delimo sa najbližima. Ovo je idealna prilika za sve fanove da okupe ekipu i spreme se za tri dana jedinstvene festivalske euforije, ali i specijalan nulti dan – tročasovni koncertni spektakl najpopularnijeg balkanskog dvojca, Jala Brat i Buba Corelli.
Sve što treba da uradite jeste da kupite 3 dnevne ulaznice putem eFinity.rs sajta ili besplatne eFinity aplikacije, a četvrtu ulaznicu dobijate na poklon.
Belgrade Music Week je odavno prepoznat po najmodernijoj audio-video produkciji SKYMUSIC, svetskim standardima i programu koji svake godine pomera granice urbane pop i trep scene. Na festival ove sezone stižu najtraženija imena domaće, ali i evropske muzičke industrije: INNA, Gzuz, Teodora, Elena, Inas, Crni Cerak, Sajfer, Cunami i mnogi drugi izvođači koji garantuju spektakl na jednoj od najimpozantnijih bina u ovom delu Evrope.
Ulaznice za festival Belgrade Music Week dostupne su isključivo putemeFinity sajta i eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.
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