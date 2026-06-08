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Tradicionalna i najveća regionalna manifestacija posvećena literaturi, 34. Noć knjige, održaće se od 12. do 14. juna na čak 74 lokacija u 38 gradova širom Srbije i regiona. Praznik čitanja organizuje se u svim knjižarama "Delfi" i "Laguninim" klubovima čitalaca, donoseći publici izbor od više 50.000 naslova uz velike popuste i bogat prateći program.

Foto: Laguna

Tokom tri dana trajanja manifestacije, sve ljubitelje knjige i čitanja očekuje mnoštvo hitova domaće i svetske književnosti, druženja s piscima, sjajni pokloni i veliki popusti. Kako su saopštili organizatori, ljubitelje pisane reči očekuju popusti koji idu i do 40 odsto. Skala sniženja za izdanja "Lagune" kreće se od 25% za jednu kupljenu knjigu, preko 30% za dve i 35% za tri knjige, dok se za četiri i više naslova ostvaruje maksimalnih 40% popusta. Na naslove drugih izdavača, kojih ima na desetine hiljada u ponudi, važiće popust od 20%. Od novih izdanja, tu su trileri "Velika trka" i "Momak u kutiji", a za ljubitelje fantastike i Harija Potera, tu je dugoiščekivana "Alhemizovana", ali i novo izdanje knjige "Kosingas".

Foto: Laguna

Nenad Novak Stefanović je na konferenciji za medije svoj novi roman „Velika trka“ opisao kao „urbani triler“:

- U mom romanu postoje tri glavna junaka – prvi je islednik Krsta Pavlović, junak iz mojih prethodnih knjiga (’Ubistvo u Kapetan Mišinoj’, ’Jedno ubistvo u Patrijaršiji’). Krsta je pravi Beograđanin, njegova porodica je najstarija porodica iz Beograda, majka živi u Krunskoj, on u Savamaloj, tako da zaista najbolje predstavlja istorijski duh ovog grada. Pavlović je na tragu vrlo ozbiljnom zločincu koji diže Beograd na noge. Drugi lik je upravo taj zločinac koj je genijalan i ima um koji nije lako otključati, a treći mi je najzanimljiviji, to je Beograd - poručio je autor.

Foto: Laguna

Stefanović je naveo da svaki triler počiva na arhitekturi napetosti.

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