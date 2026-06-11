Slušaj vest

Od 12. do 14. juna 2026. godine Srbija će biti domaćin programa projekcija filmova koji su učestvovali na prvoj Otvorenoj evroazijskoj filmskoj nagradi Dijamantski leptir. Međunarodni program organizuje Ruski kulturni fond uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije.

Program će biti održan u Beogradu i Novom Sadu, a publici će predstaviti šest ostvarenja iz Srbije, Rusije, Kirgistana, Turkmenistana, Venecuele i Južnoafričke Republike, među kojima se nalaze dobitnici i filmovi iz takmičarskog programa za 2025. godinu.

1920х1080KV.jpg
Foto: Promo


- Naša filmska nagrada Dijamantski leptir stvorena je kako bi svet pamtio zemlje, narode i tradicije o kojima Holivud ne snima filmove. Upravo su to zemlje i ljudi koji razumeju važnost očuvanja i odbrane neprolaznih tradicionalnih vrednosti koje čoveka čine čovekom - bićem koje poznaje savest i saosećanje. Danas, kada se istina širom sveta izvrće, a moralni i verski zakoni gaze, ovakva nagrada koja povezuje ljude važnija je nego ikad. Posebno me raduje što međunarodni program projekcija, koji publici omogućava da pogleda filmove prijavljene za nagradu 2025. godine, počinje upravo u Srbiji - zemlji s kojom već dugo imam tople profesionalne i prijateljske veze. Upravo je u Beogradu 2014. održana svetska premijera mog filma "Sunčanica", a nedavno smo u Srbiji gostovali s predstavom "12" Radionice Nikite Mihalkova. Sada u junu prikazujemo filmove Dijamantskog leptira u zemlji koja veoma dobro razume koliko je važno stvarati i podržavati filmove koji promovišu poštovanje prema čoveku, porodici, istoriji i kulturi sopstvenog naroda - izjavio je Nikita Mihalkov, inicijator i pokretačka snaga osnivanja Evroazijske filmske akademije i nagrade.

vanja-nenadic01-news1-dragan-kadic.jpg
Miloš Biković i Nikita u Beogradu Foto: Dragan Kadić


Publika u Srbiji imaće priliku da pogleda filmove "Kralj vilenjaka" Gorana Radovanovića, "Dvoje ljudi u jednom životu i pas" Andreja Zajceva, "Ples sa majkom" Dastana Madalbekova, "Ali Primera" Danijela Jegresa Ričarda, "Stari pravedni bluz" Munire Salis i "Kompozitor" Maksata Giljidžova.

Ne propustiteKulturaVeliki uspeh: Svetska premijera filma "Čuvar ikone svetog Đorđa“ na prestižnom filmskom festivalu u Moskvi
Čuvar ikone svetog Đorđa_Miona Marković, Radoš Bajić (Contrast studios).JPG
KulturaPosle 10 godina izlazi film "Žetva" o jezivoj istini "žute kuće" i stradanju Srba na KiM: Prethodno želeo da ga snimi i Nikita Mihalkov
žuta kuća,Albanija,Kosovo i Metohija
Pop kulturaRuskinje uzdišu za zgodnim unukom Nikite Mihalkova: Njegova devojka pala kroz prozor i pronađena polugola u žbunju, on odmah našao novu
IMG-20241027-WA0263.jpg
KulturaNikita Mihalkov u Beogradu u društvu svoje studentkinje Milene Jakšić: "Presrećan sam što sam ovde"
462566899_512482855098266_8948387135906405287_n.jpg