

- Naša filmska nagrada Dijamantski leptir stvorena je kako bi svet pamtio zemlje, narode i tradicije o kojima Holivud ne snima filmove. Upravo su to zemlje i ljudi koji razumeju važnost očuvanja i odbrane neprolaznih tradicionalnih vrednosti koje čoveka čine čovekom - bićem koje poznaje savest i saosećanje. Danas, kada se istina širom sveta izvrće, a moralni i verski zakoni gaze, ovakva nagrada koja povezuje ljude važnija je nego ikad. Posebno me raduje što međunarodni program projekcija, koji publici omogućava da pogleda filmove prijavljene za nagradu 2025. godine, počinje upravo u Srbiji - zemlji s kojom već dugo imam tople profesionalne i prijateljske veze. Upravo je u Beogradu 2014. održana svetska premijera mog filma "Sunčanica", a nedavno smo u Srbiji gostovali s predstavom "12" Radionice Nikite Mihalkova. Sada u junu prikazujemo filmove Dijamantskog leptira u zemlji koja veoma dobro razume koliko je važno stvarati i podržavati filmove koji promovišu poštovanje prema čoveku, porodici, istoriji i kulturi sopstvenog naroda - izjavio je Nikita Mihalkov, inicijator i pokretačka snaga osnivanja Evroazijske filmske akademije i nagrade.