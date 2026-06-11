Praznik sedme umetnosti u Beogradu i Novom Sadu Nikita Mihalkov: U Srbiji počinje filmska priča koja čuva savest, saosećanje i tradiciju
Od 12. do 14. juna 2026. godine Srbija će biti domaćin programa projekcija filmova koji su učestvovali na prvoj Otvorenoj evroazijskoj filmskoj nagradi Dijamantski leptir. Međunarodni program organizuje Ruski kulturni fond uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije.
Program će biti održan u Beogradu i Novom Sadu, a publici će predstaviti šest ostvarenja iz Srbije, Rusije, Kirgistana, Turkmenistana, Venecuele i Južnoafričke Republike, među kojima se nalaze dobitnici i filmovi iz takmičarskog programa za 2025. godinu.
- Naša filmska nagrada Dijamantski leptir stvorena je kako bi svet pamtio zemlje, narode i tradicije o kojima Holivud ne snima filmove. Upravo su to zemlje i ljudi koji razumeju važnost očuvanja i odbrane neprolaznih tradicionalnih vrednosti koje čoveka čine čovekom - bićem koje poznaje savest i saosećanje. Danas, kada se istina širom sveta izvrće, a moralni i verski zakoni gaze, ovakva nagrada koja povezuje ljude važnija je nego ikad. Posebno me raduje što međunarodni program projekcija, koji publici omogućava da pogleda filmove prijavljene za nagradu 2025. godine, počinje upravo u Srbiji - zemlji s kojom već dugo imam tople profesionalne i prijateljske veze. Upravo je u Beogradu 2014. održana svetska premijera mog filma "Sunčanica", a nedavno smo u Srbiji gostovali s predstavom "12" Radionice Nikite Mihalkova. Sada u junu prikazujemo filmove Dijamantskog leptira u zemlji koja veoma dobro razume koliko je važno stvarati i podržavati filmove koji promovišu poštovanje prema čoveku, porodici, istoriji i kulturi sopstvenog naroda - izjavio je Nikita Mihalkov, inicijator i pokretačka snaga osnivanja Evroazijske filmske akademije i nagrade.
Publika u Srbiji imaće priliku da pogleda filmove "Kralj vilenjaka" Gorana Radovanovića, "Dvoje ljudi u jednom životu i pas" Andreja Zajceva, "Ples sa majkom" Dastana Madalbekova, "Ali Primera" Danijela Jegresa Ričarda, "Stari pravedni bluz" Munire Salis i "Kompozitor" Maksata Giljidžova.