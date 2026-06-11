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O Rimu i njegovim spomenicima dosad je napisano i objavljeno mnoštvo publikacija, ali je ta kolekcija sad upotpunjena knjigom napisanom na srpskom jeziku, iz pera Srpkinje koja u Rimu živi i radi četiri decenije. Ovo delo se sa srpskog prevodi na italijanski jezik, a predstavljeno je u Beogradu, u prisustvu članova italijanske kolonije u našoj prestonici i studenata s Katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Leksikon

Delo nosi naslov "Azbučnik Večnog grada", a izdavač je "Službeni glasnik". Autorka knjige je dr Mila Mihajlović, istoričarka i kulturološkinja rodom iz Zrenjanina. U Rim je stigla pre četiri decenije kako bi studirala opersko pevanje na prestižnom Konzervatorijumu "Santa Čečilija", vodeći se onom starom da svi putevi vode u Rim. Završila je pevanje, ali su je putevi ipak odveli u istoriografiju. Odbranila je doktorsku disertaciju i potom napisala desetak monografija o srpsko-italijanskim odnosima kroz vekove. Pre ovog leksikona o Rimu, publikovala je obimnu "Povest Srba na Apeninskom poluostrvu", s mapom naseobina širom Italije koje su nastanjivali Srbi od devetog veka do danas.

Mila Mihajlović Foto: Ustupljena fotografija



U ovoj najnovijoj knjizi, Mihajlovićeva prati najvažnije deonice tromilenijumske povesti Rima i objašnjava model prema kome je ovaj grad ostao jedna od najprestižnijih turističkih i kulturnih destinacija i posle propasti Rimskog carstva.

Stari Rimljani negovali su specifičan osećaj za protok vremena i odnos prolaznosti i trajnosti, rečeno je na promociji. Oni su gradili za večnost, a mnogo toga sačuvano je do danas.

- Rim je sinteza najboljih osobina više gradova i mnoštva epoha - rekla je autorka na promociji u knjižari "Geca Kon" u centru Beograda.



- U njemu se prepliću slojevi kultura više naroda, usisanih u vrtlog i pamćenje istorije. Paralelno, jedni do drugih, stoje lukovi i kupole iz vremena Etruraca, grčki stubovi i egipatski obelisci, sa skulpturama italijanskih majstora iz vremena renesanse. Epohe su se izmešale, a Rimu je ostalo ono što je najvrednije, čime je postao jedini grad na planeti uz koji ide epitet "večni".

Milivoje Pavlović Foto: Petar Aleksić



U neprolaznu lepotu Rima i Srbi su ugradili znatan deo svoje darovitosti. Dolazili su i ostajali poslovni ljudi, pisci, slikari, glumci, pevači, sportisti, treneri... Ova knjiga detaljno obrađuje srpsku dimenziju Rima, odnosno doprinose koji upotpunjuju listu trajnih vrednosti italijanske prestonice. O tome je na promociji govorio dr Milivoje Pavlović, naglasivši da su stvaraoci našeg porekla argumentovali narativ o Srbima kao narodu s dubokom kulturom, a ne samo sa istorijom.

- Bronzana vrata Rima i njegovih mermernih palata i danas su otvorena za talentovane i dobronamerne pridošlice iz Srbije i srpskih zemalja, posebno za pisce - rekao je Pavlović, podsetivši da su u Rimu živeli i stvarali najveći književnici srpskog jezika - Andrić, Crnjanski, Dučić i Rakić. Crnjanski je, kako je rečeno, na jednom italijanskom brežuljku, sećajući se fruškogorskih pejzaža, 1921. godine napisao jednu od najlepših poema naše književnosti - "Stražilovo".

Foto: Ustupljena fotografija



Profesor i diplomata dr Darko Tanasković takođe je veoma afirmativno ocenio domete monografije o Rimu, gradu u kome je, kao naš ambasador pri Svetoj Stolici, proveo šest godina.

- Rim je grad magijske i magične privlačnosti, i čovek je mali kad govori o njemu - rekao je dr Tanasković. On je podsetio i na prethodnu studiju dr Mile Mihajlović o kulturnom pamćenju tršćanskih Srba, koja je napisana veoma pouzdano, spretnom kombinacijom naučnog i beletrističkog stila.

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