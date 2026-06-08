Slušaj vest

Ministarstvo kulture opredelilo jePrijepolju kroz konkurs "Gradovi u fokusu" pet miliona dinara za restauratorsko-konzervatorske radove na Sahat kuli, a ugovor su danas potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Drago Popadić.

Selaković je istakao da je u januaru posetio Prijepolje gde je sa opštinskim rukovodstvom razgovarao da Sahat kula bude jedan od kapitalnih projekata u oblasti kulture, kulturnog nasleđa i njegovog održavanja koji će biti podržan.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Ministarstvo kulture opredelilo je 5 miliona dinara za restauratorsko-konzervatorske radove na Sahat kuli Foto: Ministarstvo Kulture

Finansijska podrška Prijepolju i nastavak arheoloških istraživanja

"Opština Prijepolje je ozbiljan partner Ministarstva kulture. Samo u prethodne četiri godine, računajući 2023, 2024, 2025. i 2026. Ministarstvo je izdvojilo 64.348.000 dinara za 55 projekata u kulturi na teritoriji Opštine Prijepolje. Ove godine nije podržana samo sanacija Sahat kule jer mi nastavljamo i s arheološkim iskopavanjima i ispitivanjima lokaliteta manastira Pustinja. Uveren sam da će u toku ove godine biti još projekata koje ćemo moći da podržimo", rekao je Selaković i dodao da još uvek nisu završeni svi konkursi Ministarstva kulture na kojima učestvuju i prijepoljske ustanove kulture.

Istorijat i rezultati programa "Gradovi u fokusu"

Naglašavajući da se sanacija Sahat kule finansira kroz program "Gradovi u fokusu", Selaković je rekao da ovaj program Ministarstva kulture postoji već jedanaestu godinu za redom i da je osnovan 2016. godine na predlog tadašnjeg predsednika Vlade a sadašnjeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Ministarstvo kulture opredelilo je 5 miliona dinara za restauratorsko-konzervatorske radove na Sahat kuli Foto: Ministarstvo Kulture

"Za 11 godina je do danas kroz "Gradove u fokusu" u naše gradove i opštine uloženo više od 2.380.000.000 dinara. Tim novcem pomogli smo mnogim opštinama i gradovima da obnove svoje davno zapuštene i zapustele domove kulture, muzeje, arhive, biblioteke. Finansiramo i različite vrste kulturnih programa i nastavićemo to da radimo. Ove kalendarske godine dodeljeno je rekordnih 430 miliona dinara za "Gradove u fokusu" računajući i obnovu Haremluka u Vranju koji je išao vankonkursno, ali je finansiran sa ove konkursne linije“, pojasnio je Selaković.

Sanacija i zaštita manastira Mileševa

Prema njegovim rečima, Ministarstvo kulture u Prijepolju nastavlja i brigu o biseru srpske srednjovekovne umetnosti i kulture, manastiru Mileševi.

Ministarstvo kulture opredelilo je 5 miliona dinara za restauratorsko-konzervatorske radove na Sahat kuli Foto: Ministarstvo Kulture

"Intezivno u prethodnom periodu izdvojili smo ozbiljna sredstva na potpunoj zameni krova nad manastirskom crkvom. Ti radovi se završavaju a u narednih mesec i po do dva ostaje nam jedan izuzetno važan zadatak, a to je izrada projekta sanacije vlage koja se pojavila u paraklisima i u samoj crkvi. Ministarstvo kulture će se potruditi da vankonkursnim putem interventno obezbedi sredstva kako za izradu projekta, tako i za same radove na sanaciji vlage", poručio je Selaković.

Pogledajte video: Ministarstvo kulture i grad Šabac rekonstruisali Boj na Mišaru