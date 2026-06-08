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Ugledna glumačka porodica ima veliki razlog za slavlje, budući da Nika Fehmiu, naslednica glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, očekuje prinovu. Ove predivne vesti javnosti je otkrila ponosna baka Snežana, koja je na svom Instagram profilu objavila fotografiju svoje ćerke. Nika je pozirala u uskoj haljini koja je jasno istakla njen trudnički stomak, a njen blistavi osmeh svedočio je o velikoj sreći, dok su čestitke prijatelja i obožavalaca počele masovno da pristižu.

Nika Fehmiu postaće majka Foto: Printscreen/Instagram/snezib

Životni put i odrastanje u Njujorku

Nika je rođena 1995. godine u Njujorku, gradu u koji su se njeni roditelji preselili godinu dana pre njenog rođenja, što joj je omogućilo da odmalena gradi svoj put u specifičnom okruženju.

Pored oca i majke koji su ostavili dubok trag u domaćoj kinematografiji, ona potiče iz loze legendarnih umetnika, s obzirom na to da su njeni baka i deda slavni Branka Petrić i Bekim Fehmiu. Iako je stekla diplomu na smeru za međunarodne odnose i ljudska prava, Nika je na kraju ipak izabrala rad u svetu filma. Veoma je prisutna na internet platformama, gde kroz fotografije često deli momente iz svakodnevice i pokazuje sklonost ka objektivu.

Pogledajte fotografije sa venčanja Nike Fehmiu:

1/8 Vidi galeriju Nika Fehmiu, ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, udala se u raskošnom ambijentu. Pogledajte kako je izgledalo venčanje iz snova i ko su joj slavna baka i deda. Foto: Printscreen/Instagram

Vredi podsetiti da je ova mlada žena u avgustu prošle godine stupila u brak, a o njenoj svadbenoj ceremoniji se u javnosti dugo i naširoko pričalo.

Pogledajte video: