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Šest godina od smrti Miroljuba Trošića, nastavnika muzičkog koji je sasvim slučajno postao glumac i zauvek ostao upamćen kao Đoda iz serije "Selo gori, a baba se češlja", navršilo se 25. februara. Bio je to njegov jedini imenovani lik, a publika ga je zavolela zbog prirodnosti i autentičnosti.

Od muzičkog nastavnika do omiljenog TV lica

Rođen je na makadamskom putu između Medveđe i Velike Drenove, a muzičko obrazovanje stekao je u Nišu. Iako je upisao Akademiju, nikada je nije završio. Više od dve decenije predavao je muzičku kulturu u osnovnim školama, najviše na teritoriji Vrnjačke Banje. Ipak, 1993. godine ostao je bez posla zbog nedostatka kvalifikacija.

Miroljub Trošić Đoda Foto: Printscreen/RTS

Prekretnica u njegovom životu dogodila se 2007. godine, kada mu je dugogodišnji prijatelj iz detinjstva, Radoš Bajić, ponudio ulogu u seriji "Selo gori, a baba se češlja". Iako bez glumačkog iskustva, Trošić je pred kamerom bio potpuno prirodan, a njegov lik - dobrodušni i radoznali Đoda, zaljubljenik u pivo - osvojio je gledaoce.

Njegove replike postale su legendarne:

"Zlatana, ja ne mogu da ocenim da li je pivu istekao rok od jedne flaše. Mog'o bi', ali daj još jednu flašu."

"Ne znam ja kol’ko košta jedno pivo. Ja znam za dva, tri."

"Ja sve volim, jedino ne volim kad je pivo vruće."

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Miroljub Trošić Đoda i Zlatana Foto: Printscreen/RTS

Nesreća iz detinjstva i borba za život

Tokom naizgled bezazlene igre, Đoda je kao dete pretrpeo ozbiljan gubitak i ostao bez oka. Prijatelj iz detinjstva otkrio je u emisiji Amidži šou kako se to dogodilo:

"Radoš Bajić i Đoda su bili kauboji, a moj drug i ja Indijanci. Oni su priznavali samo ako ih strela pogodi. Moj drug je odapeo strelu i pogodila je Đodu pravo u oko. Imao je samo 14 godina."

Nažalost, pred kraj života pretrpeo je moždani udar u Londonu. Srbi u Velikoj Britaniji su tada prikupili više od 70.000 funti za njegovo lečenje, što je bio dokaz koliko su ga ljudi voleli i cenili.

Miroljub Trošić Đoda i Radoš Bajić Foto: Contrast Studios

Đoda u srcima gledalaca

Osim uloge Đode, igrao je i ovčara u seriji Ravna gora, a njegov lik se pojavio i u filmovima "Braća po babine linije", "Nova godina u Petlovcu" i "Selo gori... i tako".

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