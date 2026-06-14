Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović u seriji Selo gori, a baba se češlja

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Pored vodećih glumačkih imena, televizijsko ostvarenje "Selo gori, a baba se češlja" ugostilo je i veliki broj epizodnih izvođača kojima su ove uloge obeležile profesionalni put. Radnja ove popularne sage smeštena je u živopisno selo Petlovac kod Rekovca, dok u središtu zbivanja stoje porodice glavnih likova - Radašina, koga tumači sam autor serije Radoš Bajić, i Milašina, koga je oživeo pokojni Milorad Mandić Manda.

Radoš Bajić i Milorad Mandić Manda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contarst studios

Radašinove naslednike na ekranu su otelotvorili glumčev sin Nedeljko Bajić i harizmatična Mariana Aranđelović. Mariana je nakon toga ostvarila zapažene uloge u projektima kao što su "Kamiondžije d.o.o", "Šetnja sa lavom", "Urgentni centar" i "Državni službenik". Pored glumačkog poziva, Mariana važi za pionirku stend-ap komedije kod nas, a zabeležila je i akademski angažman kao asistentkinja profesora Nikite Milivojevića na katedri za glumu i multimedijalnu režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu tokom školske 2009/2010. godine.

Životni obrti

Likove supruga Radašinovog naslednika Radoslava tumačile su Ana Sakić i Marija Petronijević. Obe umetnice su stekle veliku popularnost kroz ove uloge, ali su nakon toga donele odluku da uspore tempo i povuku se iz žiže javnosti. Ana Sakić, koja je igrala Šveđanku Ingrid, ostvarila je više interesantnih uloga, ali je mnoge ponude svesno odbacila.

"Svesna sam da sam izgubila mnoge uloge jer sam odbila da sa nekim izađem na vino ili u tri ujutru dođem 'na kafu' u hotelsku sobu", priznala je glumica svojevremeno.

Pogledajte u galeriji fotografije Ane Sakić:

1/5 Vidi galeriju Ana Sakić Foto: Printscreen/RTS, printscreen/instagram/anasakic

Takođe, Ana se našla pod lupom medija i zbog velike porodične tragedije, kada je javnost saznala da je njen rođeni brat oduzeo sebi život.

Sa druge strane, atraktivna lekarka Ivana, koju je igrala Marija Petronijević, danas vodi potpuno drugačiji život. Ona je gradski asfalt zamenila seoskim mirom, gde uživa sa svojom brojnom porodicom. Marija i njen emotivni partner, ajtijevac Milinko Isaković, poseduju sopstveno stado ovaca, biljni rasadnik, prostrano imanje i pčelinje košnice. Glumica redovno deli video-zapise na internetu, prikazujući kako izgleda svakodnevni rad i život u harmoniji sa prirodom.

Pogledajte u galeriji kako Marija Petronijević živi na selu:

1/7 Vidi galeriju Marija Petronijević život na selu Foto: Printscreen/ Instagram/ petronijevic.marija

Emotivni izbori sina Dragana

Likove devojaka koje su obeležile ljubavni život sina Dragana, koga je igrao Nenad Okanović, dočarale su Tijana Vučetić, Olja Lević i Danica Todorović.

Tijana Vučetić, poznatija kao Petrojka iz serije, u periodu od 2010. do 2013. godine prolazila je kroz užasan period u privatnom životu zbog braka sa bivšim suprugom Slobodanom Macurom, sa kojim ima ćerku Andreju, a koji ju je izlagao fizičkom nasilju.

Pogledajte u galeriji fotografije Tijane Vučetić:

1/5 Vidi galeriju Tijana Vučetić Foto: pritnscreen/youtube/RTS TV serije - Zvanični kanal, Printscreen YouTube, Printscreen/YouTube/BN TV

Olja Lević, koja je igrala lik Zorice, danas se ubraja u red najtraženijih mladih glumica na našim prostorima. Prvu šansu u ovoj sagi dobila je sa svega osamnaest godina, nakon čega je igrala u uspešnim serijskim formatima poput "Urgentnog centra", "Žigosanih u reketu", "Šifre Despot" i "Igre sudbine".

Pogledajte u galeriji fotografije Olje Lević:

1/7 Vidi galeriju Olja Lević Foto: Printscreen/Instagram/oljalević, Instagram/OljaLevic

Danica Todorović, publici poznata kao pekarka Jelena, pre saradnje sa Radošem Bajićem skrenula je pažnju na sebe u kultnoj seriji "Mješoviti brak". Nakon uloge u Petlovcu, nastavila je plodonosnu glumačku karijeru, a ostvarila je i veliki broj uspešnih angažmana na polju sinhronizacije animiranih filmova.

Danica Todorović Foto: Kurir Televizija

Odlazak glumačkih velikana

Vredi podsetiti da nas je, pored nezaboravnog Milorada Mandića Mande, napustio veliki broj umetnika koji su dali neprocenjiv doprinos ovoj seriji. Među njima su Milija Vuković (koji je igrao Mitra), Miroljub Trošić (čuveni Đoda), Rada Đuričin (u ulozi Živke), Dragan Nikolić (nezaboravni Žota), Meto Jovanovski (koji je tumačio Dimčeta), Mirko Babić (u ulozi Dragojla), kao i mnogi drugi koji više nisu sa nama.

Pogledajte video: Ljiljana Stjepanović o ulozi Radojke u "Selo gori, a baba se češlja"