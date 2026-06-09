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Mlada i talentovana dramska umetnica Nevena Nerandžić već nekoliko godina privlači veliku pažnju ljubitelja teatra kao vodeća zvezda hit predstave "Flešdens" u Pozorištu na Terazijama. Uporedo sa uspehom na daskama koje život znače, ova glumica je izgradila prepoznatljivo ime i pred televizijskim kamerama. Publika je pamti po ulogama u popularnim serijama kao što su "Nečista krv", "Crna svadba", "Neki bolji ljudi", "Branilac", "V efekat", "Krunska 11", dok se pre dve godine predstavila i u sitkomu "Nek ide život".

Strah od vrteške i debitantska uloga

Preokret u njenoj televizijskoj karijeri donela je serija "Ringišpil", ekranizacija istoimenog bestselera Jelene Bačić Alimpić, u kojoj je Nevena debitovala u glavnoj ulozi. Interesantno je da je glumica svojevremeno otkrila kako je kao devojčica imala strah od prave sajamske vrteške.

Pogledajte u galeriji fotografije Nevene Nerandžić:

1/7 Vidi galeriju Nevena Nerandžić Foto: Promo, Telekom Srbija promo

"Zanimljiva mi je ta paralela. Ulazak u ovaj projekat takođe nije bio bez straha. Ali, eto, može se reći da ga je "jedan krug na ringišpilu" odagnao," rekla je Nevena u intervjuu za Kurir.

Njen glumački put bio je zacrtan još u osnovnoj školi, a sve je počelo kada je svoje snove o sceni pretočila u jedan školski pismeni zadatak.

"Važno je biti optimističan. Ja tada nisam mogla da znam da li ću zaista postati glumica. Ali sam mogla da maštam o tome i da se trudim da svaki moj korak bude značajan u ostvarivanju te želje. I tako, korak po korak, verovanje, trud, rad," rekla je Nevena za Kurir.

Od rodnog Kraljeva, preko vojvođanske ravnice, do prestonice

Nevena je rođena u Kraljevu, ali ju je profesionalno usavršavanje odvelo u Vojvodinu, gde je završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Odlazak iz rodnog mesta i prilagođavanje novoj sredini u početku su predstavljali veliki izazov.

Nevena Nerandžić na dodeli FEDIS nagrada Foto: ATA images

"U samom početku mi je teško palo. To je bila velika promena za mene. Ta dva grada su potpuno drugačija. Brdo i ravnica. Brzo i sporo. Ali da mogu da vratim vreme sto puta, sto puta bih ponovo upisala Akademiju u Novom Sadu i živela tamo. Mnogo volim taj grad. Trenutno sam u Beogradu, to je bio neki prirodni sledeći korak jer sam imala planirana snimanja u celoj jednoj godini i sva su bila ovde. To je takođe bila velika promena, ali jednako lepa," objasnila je mlada glumica za Kurir.

Godina prestižnih priznanja i kruna za uloženi trud

Izuzetan talenat Nevene Nerandžić potvrđen je i zvaničnim esnafskim priznanjima. Na Međunarodnom festivalu drama i serija FEDIS 2023. godine, uručena joj je nagrada za glumačko otkrovenje godine za zapaženu rolu u seriji "Branilac".

Iste godine, njena kolekcija priznanja obogaćena je još jednom prestižnom statuetom. Na Ravno Selo film festivalu proglašena je za najbolju mladu glumicu za tumačenje lika Manje u istoimenom filmu "Manja". Ova nagrada dodeljuje se kao direktan podsticaj i vetar u leđa mladim stvaraocima koji su ostvarili vrhunska glumačka dostignuća na velikom platnu.

Neveni Nerandžić uručena nagrada za glumačko otkrovenje godine za ulogu u seriji Branilac Foto: Nikola Kolev

"Jako mi znači ova nagrada i mnogo sam zahvalna što je neko prepoznao sav taj uloženi trud i rad. Ceo naš tim je radio mesecima na ovom filmu i ova nagrada svima nama dođe kao neka kruna za celokupan rad koji smo kao filmska ekipa uložili u film "Manja". Bilo je jako zahtevno, ali trud se isplatio. Mnogo mi znači što je publika na dan projekcije i pored nevremena želela da pogleda film i vratila se nakon oluje na novu projekciju. Meni je to samo podstrek da nastavim dalje i opravdam njihovo poverenje sa nekim novim ulogama", izjavila je Nevena nakon svečane dodele.

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