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Bila je jedna od najlepših žena bivše Jugoslavije, dvostruka Mis Srbije, glumica koju su mnogi videli kao buduću veliku zvezdu domaće kinematografije. Ipak, život Milje Vujanović je krenuo putem koji niko nije mogao da predvidi...

Bilo je mnogo jugoslovenskih glumica koje su lepotom i talentom ostavile veliki trag u istoriji filma, a jedna od njih je bila Milja Vujanović.

Publika ju je upoznala krajem šezdesetih godina, kada je zaigrala u filmu "Rani radovi" reditelja Želimira Žilnika. Film je 1969. godine osvojio Zlatnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu, a Milji otvorio vrata velikih očekivanja i obećavajuće karijere.

Narednih godina je igrala u brojnim zapaženim ostvarenjima jugoslovenske kinematografije, među kojima su "Sneg na usnama", "Majka, sin, unuk, unuka", "Bube u glavi", "Bablje leto", "Bitka na Neretvi", "Most" i "Nokaut". Pridavala je veliki značaj obrazovanju i nije htela da bude glumica bez diplome, pa je završila i Dramsku akademiju, kao i Fakultet političkih nauka, na smeru novinarstvo.

Važila je za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti svog vremena, a ostala je upamćena i kao druga glumica u jugoslovenskoj kinematografiji koja se obnažila pred kamerama, posle danas dobro poznate Eve Ras.

Glume se odrekla zbog astrologije

Iako je ostvarila ono o čemu mnogi sanjaju, u jednom trenutku odlučila je da se udalji od filmskog sveta i okrene potpuno drugačijem pozivu. Na iznenađenje mnogih, to je bila – astrologija. Ona je postala njena velika strast, a pristupila joj je ozbiljno i posvećeno, pa je stekla i diplome iz te oblasti.

– Odluku da napustim film donela sam kada sam shvatila da tekstovi koje izgovaram nisu ono što bih ja u sličnim situacijama izgovarala. Astrologiju sam počela da proučavam pre trideset godina. I mada žalim za filmom, astrologiji sam ostala verna sve do danas. Uostalom, ne biramo mi profesiju, profesija bira nas – ispričala je ona jednom prilikom.

Devedesetih godina često je gostovala u emisijama koje su se bavile astrologijom, ezoterijom i fenomenima koji su tada privlačili mnogo pažnje.

Međutim, uprkos godinama posvećenim proučavanju zvezda i ljudskih sudbina, nije uspela da nasluti tragediju koja će joj zauvek promeniti život.

Završila u komi posle napada

Početkom 2000. godine Milja Vujanović je teško ranjena kada je na nju pucao Obrad Zejak, koji se nakon toga sam prijavio policiji i priznao pokušaj ubistva.

Njen sin Leon je kasnije pričao o tom strašnom napadu, koji je obeležio njegov život.

– Pucao je u Milju i rekao mom bratu: "Ubio sam ti majku". Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao u policiju da se prijavi – prisetio se on.

Posledice tog traumatičnog iskustva zadržale su se godinama.

– Imam problem sa mucanjem koji je izazvao kompleksni posttraumatski stresni poremećaj, tako da mi je nekada, ali ne uvek, verbalna komunikacija otežana – podelio je on u otvorenom pismu koje je napisao jednom prilikom na Dan majki.

Godinama kasnije, i Miljina ćerka Maša je pričala o okolnostima koje su prethodile tragediji i odnosu koji je njena majka imala sa čovekom koji će kasnije pucati u nju.

– Upoznali su se u Astro centru, došao je na analizu horoskopa, mada kruže priče da je on njoj bio poslat od strane službe državne bezbednosti. Ona je, to sam čula mnogo kasnije, svojim prijateljima tada rekla: "Ovaj je došao da me ubije". Takav je osećaj imala. Otkad se on pojavio, sve je ukazivalo da će doći do neke tragedije – prisetila se Maša.

1/6 Vidi galeriju Milja Vujanović Foto: Printscreen: Youtube, Privatna Arhiva, Vikipedija, slika iz porodične zbirke, dobijena sa saglasnošću porodice

– Sve vreme je radio na tome da stane između nas dve, da nas udalji, da mama ima neprijateljski odnos prema meni, što nije normalno. Donekle je uspeo u tome. On je bio vojno lice u penziji i uvek je nosio pištolj sa sobom. Jednom kada su došli kod mene u posetu, izvadio je pištolj i stavio ga na sto. Prenerazila sam se. Tada sam rekla mami da to ne može da radi u mojoj kući. Ne znam šta mu je to značilo, valjda je to bila neka demonstracija sile. Posle nekoliko nedelja on je nju upucao tim pištoljem – ispričala je.

Nikad se nije oporavila od posledica ranjavanja

Nakon ranjavanja, glumica je pala u komu. Iako je uspela da se probudi, posledice su bile teške. Ostala je nepokretna, sa ozbiljno narušenim zdravljem i bez mogućnosti da se vrati životu kakav je nekada vodila.

Preostale godine provela je uglavnom u invalidskim kolicima. Posvetila se pisanju knjiga, koje su postale njen način da ostane aktivna i izrazi misli koje su je zaokupljale.

Milja Vujanović se od posledica ranjavanja nikad nije u potpunosti oporavila, a preminula je 4. juna 2005. godine u Beogradu.

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