Kravitz već decenijama nosi status globalne rock ikone — umetnika čiji su muzika, stil i harizma odavno prevazišli granice klasične muzičke scene i postali deo svetske pop kulture. Sa karijerom dužom od 30 godina, uspeo je da spoji rock, funk, soul i blues u autentičan zvuk koji puni arene i festivale širom planete, dok su hitovi poput “Fly Away”, “Are You Gonna Go My Way”, “Again” i “American Woman” obeležili generacije.

Dobitnik četiri uzastopna Grammy priznanja, saradnik najvećih imena svetske scene i umetnik čiji koncerti i danas važe za jedne od najenergičnijih live nastupa na planeti, Lenny Kravitz na Ušće donosi spektakl od kojeg se već sada očekuje da postane jedan od koncertnih momenata godine.

Organizatori najavljuju produkcijski spektakl na nivou najvećih svetskih open-air događaja, a interesovanje za koncert iz dana u dan poprima razmere globalnog muzičkog događaja. Zbog dolaska Lenny Kravitz u Beograd, u srpsku prestonicu ovog juna stižu fanovi iz celog sveta — od regiona i Evrope, pa sve do publike koja svoje putovanje planira upravo zbog noći na Ušću. Hoteli, smeštaji i avionske linije već beleže pojačano interesovanje, dok društvene mreže preplavljuju objave fanova koji odbrojavaju do jednog od najiščekivanijih koncerata sezone. Sve glasnije se govori da će 17. jun pretvoriti Beograd u središte svetske rock scene i mesto na kojem će ovog leta svi želeti da budu.

Dodatni talas uzbuđenja podigla je vest da će mu se na bini pridružiti i DE'WAYNE, jedna od najuzbudljivijih novih zvezda moderne rock scene. Nakon što su nedavno objavili zajedničku numeru “Highway Robbery”, društvene mreže bukvalno su eksplodirale spekulacijama da bi upravo publika u Beogradu mogla prva da doživi ovaj tandem zajedno uživo.

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