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Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Nova Varoš Branko Bjelić potpisali su Ugovor kojim je ove godine kroz konkurs „Gradovi u fokusu“ opredeljeno 10 miliona dinara za adaptaciju tavanskog prostora Kajmakamije i opremanje čitaonice legatima zavičajnih stvaralaca u okviru novovaroške Biblioteke „Jovan Tomić“.

Ističući da je za Kajmakamiju, odnosno staru zgradu opštine koja je u prethodnoj deceniji postala sedište Narodne biblioteke „Jovan Tomić“ i Zavičajnog muzeja u Novoj Varoši Ministarstvo obezbedilo deset a lokalna samouprava dva miliona dinara, Selaković je pojasnio da će prostor u potpunosti biti adaptiran za potrebe čitaonice, održavanje književnih večeri i sale u kojoj će moći da boravi do stotinu ljudi.

Branko Bjelić, predsednik Opštine Nova Varoš Foto: Kurir TV

„Adaptacijom prostora koji je do sada bio bez ikakve posebne namene mi i na ovaj način podržavamo razvoj kulture i kulturnih sadržaja u opštini Nova Varoš kao jednoj od opština na najvišoj nadmorskoj visini u Republici Srbiji gde nije lako i jednostavno živeti. Zahvaljujući ozbiljnoj i preduzimljivoj lokalnoj samoupravi i njenom rukovodstvu, samo u periodu od 2023. pa zaključno sa 2026. godinom kada računamo do sada završene konkurse, obezbedili smo preko 47,5 miliona dinara iz budžeta Ministarstva kulture“, rekao je Nikola Selaković.

Ministar Selaković je naglasio da je konkurs „Gradovi u fokusu“ najvredniji program Ministarstva kulture kojim je ove godine uloženo 430 miliona dinara u 31 grad i opštinu u Srbiji, među kojima je i Nova Varoš i najavio nova ulaganja u kulturu ove lokalne samouprave.

„Pored ovog ugovora koji je potpisan, sa Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, nadležnom kao službi zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za ovu opštinu i čitav Zlatiborski okrug, potpisaćemo i ugovor u vrednosti preko 4.700.000 dinara za radove na restauraciji i konzervaciji Crkve brvnare u selu Radijevići u Novoj Varoši. Imamo još niz manjih po iznosu, ali ne malih po značaju ugovora koji će biti potpisani kako sa ovim regionalnim zavodom, tako i sa Narodnim muzejom u Užicu“, poručio je Selaković i čestitao zaposlenima u Narodnoj biblioteci koja će dobiti prostor koji će, kako je ocenio, postati jedan od epicenatara kulturnih dešavanja ne samo u Novoj Varoši već i na prostoru Zlatiborskog okruga i uopšte Raške oblasti.

(Kurir.rs)

VIDEO: Nikola Selaković