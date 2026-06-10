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Centar za razvoj fotografije uspešno je otvorio završnu izložbu regionalnog umetničkog projekta Frames of Flavours u petak, 5. juna, u Biblioteci „Marin Barleti“ u Skadru, gde je publici predstavljeno više od 40 radova 30 autora i autorki iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, kao i dokumentarni film koji prati projekat i njegov nastanak.

Završni događaj okupio je brojnu publiku, autore, mentore i partnere projekta.

Tokom događaja publici su se obratili mentori projekta Aleksandra Petruševska, vizuelna umetnica i profesorka na International Balkan University u Skoplju, Senad Xhexhovi, vizuelni umetnik, grafički dizajner i pedagog na Univerzitetu Luigj Gurakuqi u Skadru i Zvezdan Mančić, predsednik Centra za razvoj fotografije i direktor Međunarodnog festivala fotografije Vizualizator iz Beograda.

Kadrovi ukusa Foto: Jorida Gërçari

Događaju je prisustvovala i Teuta Qyteza Shala, potpredsednica opštine Skadar, a prisutnima se obratila i Ledia Dushi, direktorka Biblioteke „Marin Barleti“, koja je ugostila izložbu.

Program je započeo projekcijom dokumentarnog filma koji prati proces zajedničkog stvaranja radova i beleži svakodnevne prizore vezane za hranu, porodične rituale, lokalne običaje i kulturne navike koje se prenose kroz generacije.

Nakon projekcije otvorena je izložba, koja kroz fotografiju i dokumentarni pristup istražuje kako hrana oblikuje odnose među ljudima, identitet i zajedničko kulturno nasleđe regiona.

Kadrovi ukusa Foto: Emrah Arifov

Atmosfera tokom otvaranja bila je izuzetno topla i otvorena, a posebno je bilo primetno interesovanje mladih ljudi i studenata, koji su prisustvovali događaju i pokazali veliko interesovanje za projekat, njegove teme i dalji razvoj programa.

Projekat Frames of Flavours: A Photographic Journey Through Balkan Kitchens, Memories, and Identities trajao je od decembra 2025. godine i obuhvatio je radionice, mentorski rad i zajedničku produkciju izložbe i dokumentarnog filma sa mladima iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Kadrovi ukusa Foto: Sara Bogdanov

Kroz višemesečni proces rada, učesnici su zajedno sa mentorima razvijali fotografske i video radove koji se bave hranom kao prostorom susreta, sećanja i identiteta. Projektom su mladi autori pozvani da kroz sopstvene lokalne kontekste odgovore na zajedničku temu, a rezultati su pokazali raznovrsnost pristupa, običaja i načina pripreme hrane, ali i brojne sličnosti koje povezuju različite zajednice regiona. Upravo je ta mešavina lokalnih specifičnosti i zajedničkog iskustva jedna od ključnih vrednosti ove izložbe.

Zajednički rad rezultirao je izložbom i filmom predstavljenim u Skadru kao završnim događajem projekta. Nakon Skadra, planirano je da izložba i film budu predstavljeni i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, u okviru Festivala pomirenja.

Foto: Slađana Pantelić

Regionalna inicijativa „Frames of Flavours“ realizuje se kao deo programa Finansijske podrške lokalnim organizacijama civilnog društva (FSTP), koji Centar lokalne demokratije - LDA Subotica sprovodi u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, koordinatorom projekta „Distrikt pomirenja“, sufinansiranim od strane Evropske unije, kroz IPA III Program finansijske podrške za civilno društvo i medije Zapadnog Balkana.

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