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Na svečanom zatvaranju koncertne sezone Beogradske filharmonije nastupa violinista Jan Mraček pod palicom Danijela Rajskina, u petak 12. juna u Kolarcu u 20 časova. "Crescendo" filharmonijske sezone biće uz dela Janačeka, Dvoržaka i Bramsa.

Finale sezone uz solistu Češke filharmonije

Nakon 25 koncerata u Kolarčevoj zadužbini, Filharmonijska sezona 25/26 pod nazivom "Crescendo" dolazi do svog finala. Poslednji koncert u sezoni predvodi stalni gostujući dirigent Danijel Rajskin, a kao solista nastupa Jan Mraček, međunarodno priznati solista, kamerni muzičar i koncertmajstor Češke filharmonije.

Jan Mraček Foto: WWW.DOBROVODSKY.CZ

Mraček oduševljava publiku širom Evrope, Azije i Sjedinjenih Američkih Država još od svojih najranijih godina, a svetska kritika ga upoređuje sa slavnim imenima kao što su Icak Perlman i Džošua Bel. Za beogradsku publiku izvodi raskošni Dvoržakov violinski koncert, pisan u duhu češke narodne muzike.

Od narodnih melodija do simfonijskog ringišpila

Filharmonijski nastup otvara karakterna koncertna svita Laške igre, Leoša Janačeka inspirisana narodnim melodijama koje je kompozitor zabeležio u češkoj oblasti Moravska, a kruniše Bramsov Klavirski kvartet u atraktivnom aranžmanu Arnolda Šenberga za orkestar.

Danijel Rajskin Foto: Marko Djokovic/Copyright: 2024. by Marko Djokovic. All rights reserved.

Ovim ostvarenjem Šenberg je želeo da dokaže koliko je Brams bio inovativan i pun naprednih ideja. Vernost prema Bramsovoj umetnosti iskazana je u činjenici da Šenberg ni jednu notu njegove muzike nije promenio. Idući od prvog ka poslednjem stavu, postepeno raste stepen Šenbergove invencije, a strastveni Rondo alla zingarese, kao poslednji stav ovog simfonijskog ringišpila ujedno donosi snažni crescendo filharmonijske sezone.

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