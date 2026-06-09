Svečano zatvaranje koncertne sezone Beogradske filharmonije
Na svečanom zatvaranju koncertne sezone Beogradske filharmonije nastupa violinista Jan Mraček pod palicom Danijela Rajskina, u petak 12. juna u Kolarcu u 20 časova. "Crescendo" filharmonijske sezone biće uz dela Janačeka, Dvoržaka i Bramsa.
Finale sezone uz solistu Češke filharmonije
Nakon 25 koncerata u Kolarčevoj zadužbini, Filharmonijska sezona 25/26 pod nazivom "Crescendo" dolazi do svog finala. Poslednji koncert u sezoni predvodi stalni gostujući dirigent Danijel Rajskin, a kao solista nastupa Jan Mraček, međunarodno priznati solista, kamerni muzičar i koncertmajstor Češke filharmonije.
Mraček oduševljava publiku širom Evrope, Azije i Sjedinjenih Američkih Država još od svojih najranijih godina, a svetska kritika ga upoređuje sa slavnim imenima kao što su Icak Perlman i Džošua Bel. Za beogradsku publiku izvodi raskošni Dvoržakov violinski koncert, pisan u duhu češke narodne muzike.
Od narodnih melodija do simfonijskog ringišpila
Filharmonijski nastup otvara karakterna koncertna svita Laške igre, Leoša Janačeka inspirisana narodnim melodijama koje je kompozitor zabeležio u češkoj oblasti Moravska, a kruniše Bramsov Klavirski kvartet u atraktivnom aranžmanu Arnolda Šenberga za orkestar.
Ovim ostvarenjem Šenberg je želeo da dokaže koliko je Brams bio inovativan i pun naprednih ideja. Vernost prema Bramsovoj umetnosti iskazana je u činjenici da Šenberg ni jednu notu njegove muzike nije promenio. Idući od prvog ka poslednjem stavu, postepeno raste stepen Šenbergove invencije, a strastveni Rondo alla zingarese, kao poslednji stav ovog simfonijskog ringišpila ujedno donosi snažni crescendo filharmonijske sezone.
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