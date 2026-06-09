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Roman nagrađen na konkursu Neos izdavaštva, „Delovi slagalice“ glumice Miljane (Kravić) Marić, predstavljen je poslednjeg dana maja 2026. godine u beogradskom "Kuća umetnica" uz brojne goste iz sveta književnosti i glume.

O romanu su govorili Vesna Stanković - glumica, reditelj i pisac; Dragana Bečejski u ime izdavačke kuće Neos; autorka romana Miljana Marić – glumica, odlomke iz romana čitala je glumica Lenka Petrović, a moderator programa bila je dr Jelena Perić, teatrolog i pozorišni kritičar.

Foto: Dusan Milenković

Neos izdavačka kuća je relativno mlada, nastala 2023. godine, ali kao je izjavila Dragana Bečejski u ime izdavačke kuće Neos , „mnogo toga je iza nas, ova knjiga je skoro 60. izdanje. Radimo na tome da afirmišemo autore kojima su ovo uglavnom prva izdanja. Volimo da razgovaramo sa ljudima koji tek reću na književnu scenu. Imali smo divnu saradnju sa Miljanom Marić. Naš poznati ilustrator i radijski voditelj Darko Mitrović zaslužan je za ovako divne korice, a Milan Sobodić je urednik.“

Foto: Dusan Milenković

„Ovaj roman je avantura sa elementima fantastike. Mene je privlačila ideja šta bi se desilo da me sretne neko kao mladu devojku i kaže mi da me poznaje kao stariju 10- 15-20 godina. Počela sam da pišem te dijaloške scene i to sam nazvala „Delovi slagalice“. To mi je stajalo neko vreme, onda je došla pandemija, imala sam više slobodnog vremena, napisala sam prvu glavu, rodio mi se lik tog Milana i tako je sve krenulo. Zapravo tu priču, o toj nekoj mladoj osobi koja upoznaje nekog ko nju bolje zna nego što ona sama sebe poznaje, sam spojila sa fantastikom i sa svojim Beogradom koga mnogo volim.“, izjavila je autorka romana Miljana Marić.

Foto: Dusan Milenković

Teatrolog i pozorišni kritičar, dr Jelena Perić, rekla je na promociji: „Ova knjiga vas „vuče“, veoma je zanimljiva i mešavina je žanrova. Književni kritičari će sigurno navesti da je ovaj roman ljubavna priča, roman koji se bavi temom porodice, koji kombinuje fantaziju i u sebi sadrži edukativne momente. Prilagođen je različitim uzrastima, različitim senzibilitetima i različitim polovima. Ovo je priča o tome šta se desi ako ne pratimo svoje snove, odnosno šta se desi ako imamo dovoljno hrabrosti da se upustimo u jednu neobičnu avanturu i da krenemo da slažemo tu slagalicu koja će nas odvesti do našeg puta.“