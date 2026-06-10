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Mladi glumac Pavle Mensur poslednjih dana nalazi se u žiži interesovanja javnosti zbog veze sa starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. Ipak, o Pavlu se svojevremeno mnogo pisalo i zbog jedne emotivne objave koja je otkrila drugačiju, intimniju stranu njegovog glumačkog puta.

Kada je 15. novembra 2023. godine preminuo Žarko Laušević, jedan od najznačajnijih glumaca sa ovih prostora, Pavle se od njega oprostio potresnim rečima. U toj objavi prisetio se prvog susreta sa čovekom kog je smatrao svojim filmskim herojem, ali i poklona koji je za njega imao posebno značenje.

Žarko Laušević Foto: ATA images

Upoznao ga je dok je još bio srednjoškolac

Sve je počelo 2015. godine, kada je Pavle još išao u srednju školu. Tada je, kako je ispričao, u jednoj beogradskoj kafani upoznao Lauševića i dobio priliku da sedi sa glumcem kom se divio.

Susret je na njega ostavio snažan utisak, ne samo zbog Žarkove karijere, već i zbog načina na koji ga je slušao.

Pavle Mensur na premijeri filma Sunce mamino Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Žarka Lauševića sam upoznao kao srednjoškolac 2015. godine u kafani Manjeż. Sedeo sam sa njim neko vreme, presrećan što sam konačno dobio priliku da upoznam svog filmskog heroja kom sam se toliko divio. Pričali smo o raznim stvarima, a on me je vrlo fokusirano slušao šta sam imao da kažem na svaku temu, to me je fasciniralo. Ta iskrenost i dobronamernost koja je od prvog momenta kada sam ga video zračila iz njega. Jedan klinac, jedan slobodno mogu reći FAN, ga u kafani za stolom davi po verovatno sedamsto hiljaditi put na iste teme kao i svi ostali koji su pratili njegov rad i divili se njegovoj glumačkoj veličini, a on je slušao. Jednog momenta smo došli na temu fakulteta i ja sam mu rekao da mi je želja da upisem glumu na FDU.

Pavle Mensur - selfi u teretani Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

- Onda je on meni ispricao kako je - pre upisa na isti fakultet, upoznao velikog Branu Petrovića, čiju je poeziju mnogo voleo da čita. Na rastanku Brana mu je poklonio svoj Zippo upaljač, kao sećanje na njega i njegove želje da uspešno upise glumu i ostvari svoje snove. Nakon toga smo nastavili da sedimo jos neko vreme, a pre nego što sam se zahvalio i ustao od stola, rekao mi je onako neobaveznim tonom da mi želi mnogo sreće i da se nada da će do njega doći lepe vesti.

Laušević je danima pratio listu primljenih

Žarko Laušević Foto: ATA images

Ono što je Pavla posebno pogodilo jeste činjenica da Žarko nije zaboravio njihov razgovor. Naprotiv, pronašao je njegov broj telefona i, kako je Pavle naveo, danima proveravao sajt fakulteta kako bi video da li se njegovo ime našlo među primljenima.

- Prošlo je pune tri godine, a ja ga nikada posle te večeri nisam video ili čuo. Izašao sam na prijemni, upisao glumu i posle samo jednog dana mi je zazvonio telefon na kom je bio pozivni broj iz Amerike. Javio sam se zbunjen, jer tamo nemam nikoga, a sto bi rek'o Bajaga sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice faking Žarko Laušević! Rekao mi je da je tražio moj broj telefona jer već nekoliko dana proverava sajt fakulteta i da je pročitao listu na kojoj je bilo moje ime.

Irfan Mensur i Žarko Laušević Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Nakon tri godine i svih svojih životnih komplikacija setio se nečega što sam i ja sam zaboravio. Zamolio me je da za dva dana dodjem do Manježa jer želi da mi čestita. Nastavak verujem da možete i da pretpostavite.... Čovek mi se izvinjavao što u Americi nisu mogli da ugraviraju latinično Š pa je morao da napise SH..

Kasnije su zajedno stali pred kamere

Sudbina je kasnije spojila Pavla Mensura i Žarka Lauševića i profesionalno. Mladi glumac je dobio priliku da sa svojim idolom deli kadar, pa su zajedno snimali tri serije i jedan film.

Upaljač koji je Laušević poklonio Pavlu Mensuru Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

- Posle toga smo snimili zajedno tri serije i jedan film. Snovi su mi se ostvarili, a on je bio jedna od mojih najvećih motivacija da izguram to sto sam zacrtao, prvi mi je dao vetar u ledja kada su mnogi sumnjali u mene. Stvari koje sam od njega naučio o poslu i životu su stvari koje ne bih menjao ni za šta na svetu. Šmekeru, hvala ti za sve. Hvala za svaki sekund koji si mi posvetio. Neću te nikada zaboraviti. Nadam se da ćeš gore konačno pronaći svoj mir.

Video: Romansa Jelisavete i Pavla Mensura