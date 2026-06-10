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Šarm francuske kinematografije i ovog leta vraća se pred domaću publiku kroz osmo izdanje Festivala francuskog filma, koje će biti održano od 23. do 28. juna i od 2. do 5. jula u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Gornjem Milanovcu i Užicu. Publiku očekuju besplatne projekcije na otvorenom, najnovija ostvarenja francuske produkcije, kao i nekoliko filmova prikazanih na Kanskom festivalu.

Najavljen Festival francuskog filma u Ambasadi Francuske Foto: Sofija Milinković



Ovogodišnje izdanje festivala otvoriće film "Venus Electrificata" reditelja Pjera Salvadorija, ostvarenje koje je ove godine otvorilo i 79. Kanski festival. Ova duhovita i vizuelno raskošna komedija smeštena je u Pariz dvadesetih godina prošlog veka i donosi priču o umetnosti, obmani, ljubavi i ljudskoj potrebi da veruje u nemoguće. Nova lokacije je Botanička bašta.

Program festivala predstavljen je na konferenciji za medije održanoj u Ambasadi Francuske u Beogradu, kojoj su prisustvovali Florans Ferari, ambasadorka Francuske u Republici Srbiji, Amos Rajhman, direktor Francuskog instituta u Srbiji, Andrija Kuzmanović, glumac i ambasador festivala, i Igor Stanković, direktor festivala.

Florans Ferari, ambasadorka Francuske u Republici Srbiji, je izrazila zadovoljstvo povodom novog izdanja festivala i rekla: „U trenutku kada prolazimo kroz period velike nestabilnosti na globalnom nivou, važno je stvarati prostore okupljanja, prilike da budemo zajedno i delimo ono što nas povezuje. Posebno me raduje što ovaj festival nastavlja da dopire do nove publike. Raduje nas što iz godine u godinu širimo mrežu gradova domaćina i francusku kinematografiju činimo dostupnom publici širom Srbije”.

Florans Ferari, ambasadorka Francuske u Srbiji Foto: Sofija Milinković

Ambasadorka je zahvalila Igoru Stankoviću, ističući da je njegova dugogodišnja posvećenost bila ključna za razvoj i kontinuitet festivala, kao i da saradnja Francuskog instituta i domaćih partnera doprinosi promociji francuske kinematografije i jačanju kulturnih veza između Francuske i Srbije. Posebno je izrazila zadovoljstvo što je ambasador ovogodišnjeg izdanja glumac Andrija Kuzmanović. “Takođe želim da izrazim zahvalnost partnerima festivala, Telekomu Srbija, našem generalnom sponzoru, kao i Opštini Stari Grad, Gradu Zrenjaninu, mts Dvorani, Zemun Festu, Kulturnom centru Gornji Milanovac, kulturnim stanicama Novog Sada, bioskop Vilin Grad u Nišu i Kulturnom centru Užice, koji će ugostiti festivalske projekcije na otvorenom kao i predanom timu Francuskog instituta”, naglasila je Ferari.

Amos Rajhman Foto: Sofija Milinković

Andrija Kuzmanović, glumac i kum festivala, zahvalio se Ambasadi Francuske i organizatorima na pozivu da bude kum ovogodišnjeg izdanja festivala.

- Drago mi je što sam ove godine kum festivala. Uvek ću se odazvati ovakvim događajima i nadam se da će sve više ljudi učestvovati. Živelo srpsko-francusko prijateljstvo - rekao je Kuzmanović i dodao da mu je želja da zaigra u nekom francuskom filmu.

Andrija Kuzmanović Foto: L.L./ATAImages



Igor Stanković, direktor festivala, dodao je da se nada da će se Kuzmanoviću ispuniti želja.

Na festivalu će biti prikazan i film „Zraci i senke“ Gzavijea Đanolija, poetski kostimirani spektakl koji, iako traje 199 minuta, donosi priču koja će, kako je istakao Stanković, zadržati pažnju publike do samog kraja. Film prikazuje Francusku 19. veka i promišljanje njene istorije i nasleđa.

U okviru programa najavljeni su i film „Igo“, veliki hit u Francuskoj, zatim „Američki san“, koji prati istinitu priču o dvojici francuskih agenata koji pokušavaju da izgrade karijeru prodajom francuskih košarkaša NBA ligi, kao i „Mi Amor“ reditelja Gijoma Niklua, poznatog beogradskoj publici po ranijim festivalskim prikazivanjima.

Amos Rajhman i Andrija Kuzmanović Foto: Sofija Milinković

Stanković je posebno izdvojio i ekskluzivni naslov „Komedi Fransez“, film koji još nije počeo bioskopsku distribuciju u Francuskoj, budući da je trenutno u fazi renoviranja istoimenog pozorišta. Reč je o jedinstvenoj instituciji - jedinom nacionalnom teatru u Francuskoj sa stalno zaposlenim glumcima. Tokom perioda zatvaranja, ansambl je učestvovao u realizaciji filma koji kroz komičan pristup govori o samom pozorištu, njegovom kontinuitetu, odnosima među umetnicima i temama ljubavi, prijateljstva i poštovanja. Na kraju, Stanković je zahvalio partnerima i sponzorima festivala, kao i Zemun Festu.

Igor Stanković Foto: Filip Olćan

Na konferenciji za medije je najavljeno da će između dve festivalske celine, 1. jula u Botaničkoj bašti, biti održan koncert francuske umetnice Gabi Hartmann, uz program francuskog džeza i šansone.

Festival francuskog filma organizuju Francuski institut u Srbiji i MTS dvorana, a generalni sponzor ove godine ponovo je Telekom Srbije.

Bonus video: Andrija Kuzmanović o nagradama