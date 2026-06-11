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Posle duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar vraća se publici novim singlom "Vrati mi ljubav". Nakon velike pažnje javnosti i pozitivnih kritika na još jednu saradnju sa Zdravkom Čolićem na pesmi "Ne daj da ostarim sam", koju potpisuje autorski, harizmatična umetnica vraća fokus na ono po čemu je godinama prepoznatljiva - autorsku muziku i iskrenu emociju.



- Svi smo nekad nekoga čekali. Ali ponekad je najveći izazov naučiti da čekamo i sačekamo sebe - onu verziju sebe koja zna da voli, a da pri tome ne izgubi vlastiti glas. Volela bih da ljudi u pesmi pronađu utehu, a ne tugu. Jer čak i kad ljubav ode, ono što smo kroz nju naučili ostaje naše zauvek - dodaje umetnica.

Ana i Maja Foto: Lazar Smilić