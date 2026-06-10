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Albumom "Pesme uz koje rastemo", koji je objavio PGP RTS, predstavljena je zbirka od 20 najlepših dečjih tamburaških pesama s festivala Licidersko srce, ovekovečenih s ciljem da ostanu kao trajni zapis za sadašnje i buduće generacije najmlađih ljubitelja muzike, kao njihovih porodica, navode iz Radio-televizije Vojvodine.

Foto: Radio televizija Vojvodine



Na svečanoj promociji su, uz pratnju Velikog tamburaškog orkestra RTV, mladi solisti izveli nekoliko pesama ovekovečenih na CD-u "Pesme uz koje rastemo".

- U bogatoj riznici izdanja PGP RTS u proteklih 75 godina posebno mesto zauzimaju naslovi dečje muzike. Mnogi od njih su u isto vreme zabavljali, ali i edukovali čitave generacije. Setimo se samo legendarnih izdanja Dragana Lakovića, Minje Subote, Branka Kockice, hora Kolibri. Za decu je najlepše, ali i najteže stvarati, jer decu ne možete i ne smete nikakvim jeftinim trikovima i muzičkim alatima prevariti. Deca, jednostavno, intuitivno osete da li je nešto pisano iz čistog srca i onda to prihvate kao svoje - poručio je direktor PGP RTS Vladimir Graić i dodao:

Foto: Radio televizija Vojvodine



- CD koji je pred nama odiše iskrenošću i toplinom i zbog toga će, siguran sam, naći put do dečjih srca. Svaki korak u radu s najmlađima je plemeniti korak od sedam milja. Pesme koje se nalaze na ovom disku će biti voljene i slušane, potpuno sam siguran. PGP će u skladu sa svojim mogućnostima dati doprinos promociji ovog divnog izdanja.

Veliki tamburaški orkestar snimljen je u muzičkom studiju RTV Vojvodine, a pesme je otpevalo dvadeset mladih solista. Tokom 18 godina postojanja na svakom festivalu Licidersko srce predstavljeno je 12 novih dečjih tamburaških pesama, pa je žiri za prvi album birao među njih više od 200.

Foto: Radio televizija Vojvodine



- "Pesme uz koje rastem" su sinonim za ono što radimo već godinama i kruna našeg rada s decom. Zahvaljujem se na saradnji PGP i našoj medijskoj kući što je svih ovih godina bila uz nas - poručuje predsednik udruženja Licidersko srce Dragan Radović.

Pesme su aranžirane u duhu tradicionalne tamburaške muzike, s ciljem da deci približi izvorni muzički melos kroz tekstove koji su edukativni, poučni i prilagođeni njihovom doživljaju sveta. Tematika kompozicija na ovom albumu fokusirana je na očuvanje tradicije, porodičnih vrednosti i lepote odrastanja.

Foto: Kurir/S.U.