Slušaj vest

Emili Votson, jedna od najcenjenijih svetskih glumica, predsedavaće žirijem Takmičarskog programa – igrani film 32. Sarajevo film festivala. Pored ove prestižne uloge, glumici će biti dodeljeno i Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Foto: Vladimir Opsenica

Direktor festivala, Jovan Marjanović, izrazio je zadovoljstvo zbog njenog povratka u Sarajevo nakon 20 godina. Istakao je da je njen raskošni talenat ostavio dubok trag u savremenoj kinematografiji i da je ovo priznanje sasvim prirodno i zasluženo.

Najznačajniji detalji iz njene karijere:

Priznanja: Dva puta je nominovana za nagradu Oskar, a 2015. godine odlikovana je Ordenom Britanske imperije (OBE). Dobitnica je brojnih prestižnih nagrada, uključujući BAFTA, BIFA nagradu i priznanja sa brojnih evropskih festivala.

Aktuelni projekti: Nedavno je igrala u hvaljenoj adaptaciji istorijskog romana "Hamnet" (u režiji Kloi Džao), kao i u hit seriji "Dina: Proročanstvo" na platformi HBO Maks (uz Oliviju Vilijams i Marka Stronga).

serija Dina Foto: © 2024 Warner Bros Discovery, All rights reserved. HBO/Legendary Television

Kultne uloge: Svetsku slavu stekla je u filmu "Lomeći talase" reditelja Larsa fon Trira. Odnedavno je publika pamti po filmu „Te sitnice” sa Kilijanom Marfijem (za koji je osvojila Srebrnog medveda), ostvarenju "Božja stvorenja" uz Pola Meskala, kao i hvaljenoj seriji "Černobilj" u kojoj je glumila uz Džareda Harisa i Stelana Skarsgorda.

Foto: Lanna Apisukh

32. Sarajevo film festival biće održan od 14. do 21. avgusta.

Bonus video: Dino Merlin na SFF