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U bioskopu Open Air Cinema Rajićeva, svečanom ceremonijom dodele nagrade „Živojin Žika Pavlović“ Lordanu Zafranoviću i projekcijom filma „Izlet“ reditelja Nenada Pavlovića otvoren je 2. Balkanski festival filmske režije.

Lordan Zafranović Foto: Andrija Popović

Lordan Zafranović je u svom govoru naveo: „Posebno bih pozdravio svoje prijatelje koji su me podržavali, glumce koji su mi pomagali, teoretičare koji su pisali o mojim filmovima i o filmu inače. I naravno, vama, publici. Bez vas, naš bi posao bio potpuno apsurdan i uzaludan. Zahvaljujem se i ljudima koji vode festival; već godinama poznajem porodicu Bajić, a naročito Darka, koji je vrhunski autor. Zahvaljujem se i porodici Žike Pavlovića, njegovoj supruzi i sinu, na ovako značajnoj nagradi koja nosi njegovo ime“.

Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Legendarni sineasta osvrnuo se i na izazove koje je imao snimajući svoj novi film: „Uvek sam govorio da u teškim vremenima, ako film ne izazove skandal – zapravo je nepotreban. U zemljama gde još postoji mogućnost da se čovek buni i da pokaže tu svoju pobunu preko jednog od najmoćnijih medija – a to je film – još uvek postoji mogućnost da se napravi skandalozan film. Da se napravi film koji će biti zabranjen. Sada sam napravio film o Jasenovcu, i vidim da su evropska vrata za taj film zatvorena. Jednostavno ne prolazi ta slika zla koje je Evropa stvorila”.

Lordan Zafranović prisetio se i svog prvog susreta sa Živojinom Žikom Pavlovićem, na Festivalu amaterskog filma u Sarajevu 1962. godine, kada su se upoznali i ostali prijatelji do njegove smrti. „Zato mi je ova nagrada posebno draga”, zaključio je Zafranović.

Tim Sejfi Foto: Andrija Popović

Festival je svečano otvorio turski glumac Tim Sejfi, koji je ujedno član žirija Glavnog takmičarskog programa „Buđenje Balkana“.

Tim Sejfi je na otvaranju rekao: „Velika mi je čast da budem deo žirija zajedno sa Danilom Šerbedžijom i Sinišom Draginom. Sjajno je vratiti se u Beograd, jer kada sam ovde, tokom nekoliko meseci, radio sa mojim dragim prijateljem Darkom Bajićem na filmu ’Na lepom plavom Dunavu’, odmah sam se osećao kao kod kuće. Ja sam iz Turske, koja je takođe deo Balkana, i prihvatam kulturu, ljude, toplinu i ljubav koju ste mi pružali sve vreme.”

Darko Bajić Foto: Andrija Popović

Selfi se prisetio i nekoliko replika iz pomenutog filma Darka Bajića, na oduševljenje prisutne publike.

Filmski program festivala otvoren je projekcijom ostvarenja „Izlet“ angažovanog reditelja Nenada Pavlovića, u atraktivnoj atmosferi novog prestoničkog bioskopa Open Air Cinema Rajićeva.

Na drugom izdanju Balkanskog festivala filmske režije (BFFR), koji se održava do 14. juna u bioskopima Open Air Cinema Rajićeva i Tuckwood, u tri takmičarske selekcije i u okviru specijalnih projekcija na programu su ukupno 23 ostvarenja.ž

Bogat program

U okviru Glavnog takmičarskog programa „Buđenje Balkana“ biće prikazano osam filmova iz šest zemalja: „Medveđa pećina“ rediteljskog dua Krisiana Papadakis i Sterjosa Dinopulosa (Grčka), „Pati je baš ‘žensko’ ime“ Jorgosa Jorgopulosa (Grčka), „Yugo Florida“ Vladimira Tagića (Srbija), „Kako je ovde tako zeleno?“ Nikole Ležaića (Srbija), „Fantasy“ rediteljke Kukle (Slovenija), „Jedan od onih dana kada Heme umire“ Murata Firatoglua (Turska), „Žudnja“ Ralitze Petrove (Bugarska) i „Obraz“ Nikole Vukčevića (Crna Gora).

Otvaranje Foto: Andrija Popović

Međunarodni takmičarski program „Misterije filma“ predstaviće ostvarenja „Ne plači leptiru“ rediteljke Duong Dieu Linh (Vijetnam), „Atropija“ Hejli Gejts (Francuska), „By Design“ Amande Krejmer (SAD), „Hipnoza“ (režija Ernst De Geer, Švedska), „Sorela di Clausura“ rediteljke Ivane Mladenović (Rumunija) i „Kiše nad Vavilonom“ Gale Del Sol (Kolumbija).

U Balkanskom takmičarskom programu „Povratak žanru“ biće prikazani filmovi „Paviljon“ Dina Mustafića (Bosna i Hercegovina), „Karmadona“ Aleksandra Radivojevića (Srbija), „Prijemi“ Filiposa Tsitosa (Grčka), „Hajduk u Beogradu“ (Srbija), „Saučesnici“ Marka Novakovića (Srbija) i „Majka“ Teone Strugar Mitevske (Severna Makedonija).

U fokusu ovogodišnjeg festivalskog izdanja biće vidljivost balkanskog filma u svetu, kao i inicijativa o osnivanju Prvog nezavisnog Balkanskog filmskog fonda, u kome će učestvovati sve relevantne filmske asocijacije Balkana.

Producent festivala je Magična linija, koja realizuje festival uz pomoć prijatelja.

Bonus video: Zafranović kod Basare