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Istaknuta domaća glumica Jasmina Avramović tokom svoje bogate umetničke staze bila je primarno okrenuta teatru, dok je naklonost šire televizijske publike stekla upečatljivim sporednim rolama, posebno u ekranizacijama dela spisateljice Mir-Jam. Mnogi je pamte kao Ružu Aleksić,majku lika kojeg je tumačio Ivan Bosilјčić u seriji "Ranjeni orao". Ipak, iza ovih prepoznatljivih televizijskih lica nalazi se žena izuzetno nemirnog i istraživačkog duha, kojoj su porodično okruženje i naslednik uvek bili ispred profesionalnog sjaja i crvenog tepiha.

Rođena Valјevka je u svom rodnom gradu završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon čega odlazi u prestonicu gde upisuje Fakultet dramskih umetnosti. Diplomirala je u klasi profesora Arse Jovanovića, deleći studentske dane sa kolegama koji su danas velika imena naše scene, poput Lidije Vukićević, Olge Odanović i Dubravka Jovanovića. Odmah po sticanju diplome dobija angažman u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a ubrzo beleži i prve filmske role u ostvarenjima kao što su "Krevet", "Sivi dom", "Neka čudna zemlja" i "Vizantijsko plavo".

Pogledajte u galeriji kako Jasmina Avramović izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Jasmina Avramović Foto: Nemanja Nikolić, ATA images

Odsustvo prevelike ambicije i strogo čuvanje privatnosti

Iako je ostvarila zapažene uloge u gledanim televizijskim projektima poput serija "Greh njene majke", "Nepobedivo srce", "Močvara", "Tajna vinove loze" i "Radio Mileva", Jasmina nikada nije imala potrebu da po svaku cenu juri za ulogama.

"Nikada nisam bila ambiciozna, ali ono što mi je nuđeno i ono što sam radila, radila sam najbolje što sam umela. Nisam znala da se preduzetnički bavim glumom, za šta takođe mislim da je moj minus," iskreno je ispričala glumica za Hello.

Ona je tom prilikom istakla da ceni kolege koje imaju inicijativu i sami pokreću sopstvene projekte, ali da je njoj lično više odgovarao umereniji ritam i jasno razgraničenje između posla i privatnog života.

"Ne mogu ni da zamislim da sam udata za glumca ili reditelja, pa kod kuće pričamo samo o glumi i pozorištu. Ja čak i među bliskim ljudima imam malo onih koji su iz mog profesionalnog sveta...".

Jasmina Avramović na premijeri filma Žetva Foto: Nemanja Nikolić

Životni interesi van scene i prihvatanje godina

U određenom životnom periodu, Jasmina je uvidela koje sve barijere nosi glumački poziv, naročito u zrelijim godinama. Unutrašnje zadovolјstvo pronašla je van glumačkog sveta, savladavajući veštine koje se obično ne vezuju za scenske umetnike. Tako je u svojoj četrdesetoj godini naučila da vozi snoubord, upravlјa motociklom, biciklom i automobilom, a rado upražnjava plivanje i skijanje. Njen prirodan pristup životu ogleda se i u odluci da prestane sa farbanjem kose, pa danas ponosno pokazuje svoje sede vlasi.

"Glumci su ograničeni godinama, svojom bojom glasa i mnogim drugim stvarima. Ograničeni su i time kako izgledaju. Tako da vreme neumitno prolazi i ja nikada više neću moći da igram Ofeliju ili Juliju... Možda da sam bila predana samo glumi moja karijera bi bila bolja. Bilo bi manje uloga za koje žalim što nisam odigrala, ali moj sin i razne stvari u životu koje sam doživela i koje nemaju veze sa glumom ne bih menjala za bolju karijeru...".

Jasmina Avramović Foto: Nebojša Babić

Životni oslonac u porodici i trenuci preispitivanja

Porodičnu svakodnevicu Jasmine Avramović čini njen dugogodišnji brak sa Zoranom Avramovićem, u kojem su dobili sina Andriju. Tokom profesionalnog puta, glumica se nije uvek oslanjala samo na umetnost, a bivalo je i faza kada je razmišlјala o promeni zanimanja zbog nedostatka posla.

"Kada sam ostala u drugom stanju, održavala sam trudnoću i vratila sam se u moje Valjevo kod mame... Pomislila sam da ću moći čak možda i da ne budem glumica u slučaju da brak krene drugim putem od onog o kojem sam maštala. Svašta sam radila, držala sam u jednom periodu čak i časove aerobika, ali govorila sam sebi - drži se onoga što najbolje znaš da radiš," izjavila je Jasmina za Novu, dodajući da je tada čvrsto odlučila da nikada ne dopusti da postane ogorčena zbog uloga koje su je zaobišle.

Svi njeni životni stavovi pronalaze utemelјenje u privrženosti porodici, što na najlepši način potvrđuju njene reči o tome šta smatra istinskim uspehom: "Zagrljaj mog deteta visokog skoro dva metra ne može da plati nijedna premijera i nijedna karijera," zaklјučila je glumica za Hello.

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