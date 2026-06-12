da li ga se sećate?

da li ga se sećate?

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Daroviti dramski umetnikIgor Ilić, koga televizijska publika najviše pamti po roli u melodrami "Ranjeni orao", odlučio se za nesvakidašnju promenu životnog puta. Umesto daljeg dokazivanja i građenja statusa na glumačkoj sceni, Ilić je izabrao teologiju i pravoslavni podvig, stupivši u sveštenički čin unutar Srpske pravoslavne crkve.

Sada već davne 1999. godine, Igor Ilić je uspešno položio prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Našao se u klasi uglednog i sada pokojnog profesora Predraga Bajčetića, gde je glumačke osnove savladavao u društvu umetnika koji danas čine sam vrh domaće scene, kao što su Sloboda Mićalović, Katarina Radivojević, Marija Vicković, Ana Franić, Nenad Maričić i drugi.

Sloboda Mićalović, Igor Ilić Foto: Printscreen/Instagram

Po završetku studija zabeležio je prve profesionalne korake, a uloga u popularnoj sagi "Ranjeni orao" omogućila mu je da ponovo sarađuje i deli kadar sa kolegama sa kojima je studirao. Ipak, ubrzo nakon toga usledila je krupna prekretnica – Igor je svesno napustio glumačke krugove i okrenuo se veri. On je danas otac Igor, klirik Srpske pravoslavne crkve koji svoju duhovnu službu obavlja u manastiru Ćelije, pod okriljem Eparhije valjevske.

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Da otac Igor nije zaboravio svoje korene i ljude koji su ga usmeravali, govori i činjenica da je 2018. godine na Novom groblju prisustvovao sahrani svog nekadašnjeg mentora. Tom prilikom je, uz episkopa Ilariona (koji je u glumačkim danima bio poznat kao Rastko Lupulović), služio opelo profesoru Bajčetiću.

Rastko Lupulović - episkop Ilarion Foto: TV Una, Youtube/otvorenavrata

U glumačkoj javnosti se o sudbini i kretanju Igora Ilića godinama ništa nije čulo, sve do nedavne posete njegove bliske prijateljice i koleginice sa studija, glumice Slobode Mićalović. Ona je tom prilikom posetila manastir i na svom Instagram profilu objavila zajednički snimak, što je naišlo na veliko oduševljenje javnosti.

"Manastir Ćelije i moj bivši klasić, sada otac Igor Ilić," napisala je sa ponosom poznata dramska umetnica u opisu te objave.

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