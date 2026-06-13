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Kad je u februaru ove godine Narodno pozorište u Beogradu imenovalo Jovicu Begojeva za novog umetničkog direktora Baleta, kulturna javnost je jednoglasno pozdravila ovu odluku. Kao dugogodišnji prvak baleta i jedan od najistaknutijih umetnika svoje generacije, Begojev je na ovu odgovornu funkciju doneo neprocenjivo scensko iskustvo.

Danas, nekoliko meseci kasnije, on se suočava sa svojim prvim velikim ispitom - spektakularnom premijerom baleta "Grk Zorba" u režiji i koreografiji Konstantina Kostjukova, kojom nacionalni teatar na najlepši način privodi kraju tekuću sezonu. U razgovoru za Kurir pred veliku premijeru, otkriva planove za stvaranje "gvozdenog repertoara" u godinama koje dolaze, ali i gorući problem - nedostatak domaćih muških baletskih igrača.

Jovica Begojev Foto: Damir Dervišagić

Sezonu završavate velikom premijerom baleta "Grk Zorba". S obzirom na to da vam je ovo prva premijera od stupanja na dužnost umetničkog direktora Baleta Narodnog pozorišta, ima li treme i kakva su vaša očekivanja?

- Naravno da ima treme. Ceo moj stručni tim i ja bukvalno danonoćno boravimo u pozorištu kako bismo sve doveli do savršenstva. Konstantin Kostjukov, koji potpisuje koreografiju i režiju, dao je svoj apsolutni maksimum. Iskreno se nadam da će publika lepo prihvatiti predstavu, da će premijera biti uspešna i da ćemo od sledeće sezone imati jedan veliki, pravi hit na repertoaru.

Konstantin Kostjukov je nekada briljirao u naslovnoj ulozi Grka Zorbe, ta rola ga je na neki način i proslavila. Sada je u drugačijoj poziciji - kao reditelj i koreograf. Smatrate li da je to bila prava odluka?

- Mislim da je to bila apsolutno najbolja odluka. Kostjukov je tu ulogu odigrao više od sto puta u zemlji i inostranstvu, tako da on taj komad nosi u sebi. Samim tim, ušao je izuzetno studiozno u srž predstave i samu koreografiju. Bio je neverovatno požrtvovan u sali ostajući često do kasno u noć. Zato sam uveren da je "Grk Zorba" s pravom poveren upravo njemu.

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1/7 Vidi galeriju Jovica Begojev Foto: Damir Dervišagić

Razmišljate li već o tome šta donosi nova sezona?

- Naravno, nastavljamo s radom na našim klasicima. Ne bih želeo prerano da otkrivam detalje, ali u planu su dve velike premijere. Cilj nam je da formiramo stabilan, takoreći "gvozdeni repertoar" klasičnog baleta, kakav jedna nacionalna kuća u Beogradu i zaslužuje.

Audicije su u toku. Da li Narodno pozorište sprema neka zanimljiva pojačanja u baletskom ansamblu?

- Audicija je održana 24. maja. Zbog specifičnih okolnosti radili smo u nešto suženijem formatu, ali veoma studiozno. Kao i svakoj nacionalnoj kući, hronično nam nedostaju muški baletski igrači. Na sreću, imali smo odličan odziv momaka i primili smo ih dosta. Od septembra ulazimo u realizaciju novih planova sa jednim sjajnim podmlatkom. Neko će možda reći da su moje ideje "lude", ali verujem da ćemo dobiti vrhunski repertoar.

Insistirali ste na devojkama iz Srbije, dok kod muškaraca situacija očigledno diktira drugačija pravila?

- Nažalost, nalazimo se u situaciji da je muški igrački kadar u našim školama u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu trenutno veoma slab. Zbog toga smo, kao i ranijih godina, morali da otvorimo audiciju i za strane baletske igrače. Ipak, moja lična ideologija i primarni akcenat ostaju na domaćim umetnicima. Želim da pružimo šansu deci koja su se školovala kod nas, kojoj smo dali znanje i koja imaju ogromnu želju da igraju. Svi momci koji završe naše škole su više nego dobrodošli i želimo saradnju s njima.

Jovica Begojev Foto: Narodno pozorište Beograd

Kako komentarišete trenutnu baletsku ekspanziju u Novom Sadu? Da li vam to stvara pozitivnu konkurenciju ili daje vetar u leđa?

- To nam apsolutno daje vetar u leđa. Mi smo jedno telo i radimo za isti cilj - da našu profesiju i baletsku umetnost podignemo na zavidan, mnogo viši nivo. Sve kuće u Srbiji, bilo da je reč o Beogradu, Novom Sadu, Subotici ili Nišu, treba da teže tome. Ova ekspanzija mi samo daje dodatnu motivaciju. Želimo da naš baletski podmladak i našu umetnost na najbolji mogući način prikažemo svetu, jer ti mladi ljudi to apsolutno zaslužuju.

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