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Malo je domaćih serija koje su toliko duboko ušle u svakodnevni govor kao „Porodično blago“. Dovoljno je pomenuti Tiku Špica, Đošu, Gavrila, Biseniju ili Dudu, pa da se publika odmah vrati u vreme kada su se epizode gledale porodično, a replike prepričavale danima.

Mina Lazarević i Vojić Ćetković u seriji Porodično blago Foto: RTS Printscreen

Iako se serija godinama reprizira i mnogi imaju osećaj da je znaju napamet, jedna stvar ipak je dugo ostala u senci: „Porodično blago“ nikada nije završeno na način na koji je prvobitno bilo planirano.

Gledaoci su dobili poslednju emitovanu epizodu, ali ne i pravi kraj priče. Zbog toga se danas, više od dve decenije kasnije, na seriju gleda i drugačije - ne samo kao na televizijski klasik, već i kao na priču koja je stala pre nego što je trebalo.

Serija je trebalo da ima mnogo više epizoda

Foto: Printscreen/RTS

„Porodično blago“ nije zamišljeno kao kratka televizijska avantura. Plan autora bio je širi, sa više prostora za razvoj likova, zapleta i odnosa unutar porodice Gavrilović.

Dramaturg i reditelj Slobodan Terzić, prijatelj Siniše Pavića, kasnije je otkrio da je serija trebalo da ima 98 epizoda, ali je snimljeno samo 63. Upravo taj podatak promenio je način na koji mnogi danas gledaju završnicu serije.

To znači da publika zapravo nije videla sve ono što je bilo zamišljeno. Neki odnosi mogli su da se razviju drugačije, pojedini zapleti da dobiju potpuniji rasplet, a sudbine junaka da budu zaokružene na način koji nikada nije stigao do ekrana.

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1/11 Vidi galeriju Porodično blago važi za jednu od kultnih srpskih serija Foto: Printscreen/RTS

Zašto kraj nikada nije snimljen

Razlog nije bio manjak interesovanja publike. Naprotiv, „Porodično blago“ je imalo ogroman uspeh i ostalo je jedna od serija koje se rado gledaju i posle mnogo repriza.

Problem su bile okolnosti u kojima je serija nastajala. Snimanje je prekinuto u vremenu velikih društvenih potresa, a kasnije se više nije nastavilo onako kako je bilo planirano. Prema ranijim navodima, na prekid su uticali bombardovanje 1999. godine i događaji oko 5. oktobra 2000. godine.

Foto: Printscreen/RTS

- Pavić je rekao 'dajte mi ljudi nekoliko epizoda da završim priču, trebalo je da bude prikazano i veliko suđenje Listeru. Šteta za tu seriju, jer je to od velikih serija bila najbolje napisana - rekao je Terzić u emisiji "Oko" na RTS.

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