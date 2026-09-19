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Ovo ostvarenje važi za kultno, a o njemu se i danas priča po kuloarima. Deo glumačke ekipe, kao simpatični dečak bucmastog izgleda bio je i Moreno, koji je sasvim slučajno dobio ovu rolu.

Bio je zvezda u usponu

Predviđali su mu veliki uspeh u glumi, ali on je istakao da je to bila samo epizoda i da ne želi time da se bavi. On je u pomentuom ostvarenju sa Mikijem Manojlovićem i Mirjanom Karanović dočarao probleme i tragedije koje je porodica 50-ih godina proživljavala, a kako je došlo do toga da se nađe na filmskom platnu ispričao je jednom prilikom.

Moreno Debartoli Foto: Centar Film / Forum Sarajevo / AFP / Profimedia

Kako je objasnio u njegovu školu došao je Emir Kusturica i producent filma, kako bi pronašli odgovarajuće glumce za ostvarenje. Moreno je u tom trenutku sa drugovima igrao fudbal, a budući da je Kusturičino prisustvo prekinulo igru, dečak ih je zamolio da im ne smeta.

Uloga Malika

Ovaj stav je oduševio reditelja, koji je poželeo da ga angažuju za rolu Malika.

- Svi u Sarajevu su znali da se snima film, a Miki Manojlović je već tada bio zvezda. Ekipa filma na čelu sa Emirom Kusturicom je došla u moju osnovnu školu i tražila dečaka za glavnu ulogu. Rekao sam da me puste na miru, da hoću da se igram. Kusti se to dopalo, pa me odabrao da igram sina Mikija i Mire Karanović. Otac je odmah pristao, a majka je bila zabrinuta kako će izostanci sa časova uticati na moj uspeh, ali sve je ispalo dobro - ispričao je svojevremeno.

Emir Kusturica Foto: Tanja Drobnak

Kao dete imao je priliku da sarađuje sa najvećim imenima domaće kinematografije, a otkrio je i detalje saradnje.

- Prihvatili su me kao da sam jedan od njih. To je bilo prijateljstvo izmedu dečaka i odraslih osoba, a ne zvezda. Niko od njih se nije tako postavljao prema meni.

Zlatna palma u Kanu za ovo ostvarenje podigla je veliku prašinu, ali on nije osećao pritisak slave.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma:

1/8 Vidi galeriju Film "Otac na službenom putu" reditelja Emira Kusturice osvojio je prestižnu Zlatnu palmu (glavnu nagradu) na Filmskom festivalu u Kanu 1985. godine. Foto: Printscreen YouTube, Centar Film / Forum Sarajevo / AFP / Profimedia

- Nije se pridavala pažnja tome što je neko glumio u filmu. Kada veliki muzičari dođu u Sarajevo, raja kaže: "Eno onog..." i svako nastavlja svojim poslom. Danas bi to bi bilo nešto o čemu bi svi pričali - smatra Moreno i dodaje.

- I danas mi mnogo ljudi na ulici govore Malik, Malik..a ja se svaki put okrenem i nasmiješim, drago mi je zbog toga. To je jedno pozitivno iskustvo koje mi je puno pomoglo u životu. Naučio sam kako se nositi s egom. Ali to ipak nije bila moja strast. Kuhinja je uvek na prvom mestu - istakao je Debartoli u intervjuu za "plavakmaenica.hr".

Film "Otac na službenom putu" Foto: Centar Film / Forum Sarajevo / AFP / Profimedia

U rukama ima zanat zlata vredan

U Sarajevu je bio do 1992. godine, pa se preselio u Izrael. Tamo je završio kulinarsku akademiju, a potom i akademiju za poslastičare u Londonu.

Nije se zadovoljio time, pa je u Belgiji 2003. završio specijalizaciju za čokoladu, a onda i za sladoled majstora u Bolonji. Posle života u Izraelu, u jednom trenutku se odselio u Sarajevo, da bi danas bio u Rijeci u kojoj ima svoju poslastičarnicu.

- Sarajevo se, osim nekih ratnih tragova, nije mnogo promenilo. Što se kaže "svoj na svom". Moji roditelji - Josip i Emina koji još žive u Izraelu, čuvaju albume sa slikama i potpisima svih glumaca iz filma. Tamo privode kraju svoje karijere i onda će u Sarajevo da dočekaju zasluženu penziju - rekao je Debartoli jednom prilikom za "Noizz".

Kasnije je za pomenuti hrvatski medij ispričao i zašto je posle Sarajeva doneo odluku da se peseli u Rijeku i to zajedno sa porodicom.

Moreno Debartoli Foto: Printskrin / You Tube

- Rijeku jako dobro poznajem, dve tetke su mi ovde i oduvek sam dolazio na letovanje na ovo područje. Nakon nekog vremena ovdje smo kupili stan i logično je bilo otvoriti nešto svoje. Ovde mi je lepo i za sada se vidim ovde. Hteo sam da prestanem da putujem i vodim jedan mirniji život - istakao je Moreno.

Inače, Moreno je oženjen Ruskinjom sa kojom ima sina i ćerku, a mnogi kažu da je i danas ostao trag od onog slatkog dečaka koji je bio u kultnom filmu.

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