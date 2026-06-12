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Jedno od ključnih dela srpskog slikarstva „Kosovka devojka“ Uroša Predića (1857–1953), biće predstavljeno publici u okviru obeležavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u Konaku kneginje Ljubice u Beogradu.

U Leskovcu, nacionalnoj prestonici kulture za 2026. godinu delo će biti izloženo 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posetiocima na Vidovdan, 28. juna.

„Tradicionalno, već šest godina zaredom, na veliki srpski praznik Vidovdan, pred beogradskom publikom izlažemo Kosovku devojku. Prema rezultatima anketa, ovo delo srpski narod prepoznaje kao najznačajnije delo srpske likovne umetnosti“, izjavila je sekretarka za kulturu Jelena Medaković.

Medaković dodaje da su rezultati tog istraživanja podstakli nju i njene kolege iz Muzeja grada Beograda da donesu odluku da, do konačnog otvaranja stalne postavke, čuveno delo Uroša Predića svake godine bude dostupno publici na Vidovdan.

„Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo ove godine “Kosovku devojku” predstaviti publici u Leskovcu. Posebno me raduje što smo, kao Grad Beograd i naš Muzej, u prilici da podržimo program ‘Leskovac – prestonica kulture Srbije 2026’ gostovanjem najuočuvenije srpske slike“, rekla je Medaković.

Jelena Medaković Foto: arhiva Grada Beograda

Inspirisana istoimenom epskom pesmom kosovskog ciklusa, kompozicija prikazuje Kosovu devojku koja na bojnom polju pomaže ranjenom Orloviću Pavlu, čime su objedinjeni motivi milosrđa, požrtvovanosti i humanosti.

Slika „Kosovka devojka“ sadrži višeslojnu simboliku povezanu sa kosovskim predanjem, koje je umnogome obeležilo identitet srpskog naroda, a danas se čuva u Zbirci Muzeja grada Beograda.

Autor slike je Uroš Predić, jedan od najznačajnijih srpskih slikara i predstavnik akademskog realizma, čiji opus obuhvata portrete, istorijske i religiozne kompozicije, kao i dela koja su obeležila razvoj likovne umetnosti u Srbiji krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. „Kosovka devojka“ zauzima centralno mesto u njegovom stvaralaštvu.

Izlaganje u Leskovcu i Beogradu predstavlja priliku da publika vidi jedno od kapitalnih dela nacionalne umetnosti koje već više od jednog veka zauzima posebno mesto u kolektivnom pamćenju.

(Kurir.rs)

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