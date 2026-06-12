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Reditelj Lordan Zafranović još prošle godine najavio za 2026. premijeru svog novog filma "Zlatni rez". Međutim, posle ne prolaska njegovog ostvarenja u selekcije Berlina i Kana, primajući nagradu "Živojin Žika Pavlović" veliki autor je izjavio da je njegova priča zabranjena da se prikaže.

Lordan Zafranović Foto: Andrija Popović



- Uvek sam govorio da u teškim vremenima, ako film ne izazove skandal - zapravo je nepotreban. U zemljama gde još postoji mogućnost da se čovek buni i da pokaže tu svoju pobunu preko jednog od najmoćnijih medija - a to je film - još uvek postoji mogućnost da se napravi skandalozan film. Da se napravi film koji će biti zabranjen. Sada sam napravio film o Jasenovcu, i vidim da su evropska vrata za taj film zatvorena. Jednostavno ne prolazi ta slika zla koje je Evropa stvorila - tvrdi Lordan Zafanović.

Foto: Instagram



Ipak, nije problem u samo u Kanu i Berlinu. Na ove festivala prijavi se nekoliko hiljada autora, a ima mesta jedva za 20 u takmičarskom programu. Najveći problem ovog filma je, kako je govorio i sam reditelj, što traje gotovo od četiri i po sata, a festivali neće da prikažu ništa duže od dva i po. Isti zahtev je i distributera i prikazivača u bioskopima. Sličan problem sa "Podzemljem" imao je Emir Kusturica. Danas postoji verzija filma od pet sati ali je na Kanu prikazan ona u trajanju od 170 minuta. Srpskoj kinematografiji donela je Zlatnu plamu. Sad je na Zafranoviću da popusti ili da pustim samo film u Beogradu i Banjaluci.



Čuveni reditelj je tri decenije čekao da ekranizuje tekst "Djeca Kozare" koji je Arsen Diklić napisao još 1986, Zafranović je adaptirao i uveo pojedine nove scene, kako bi što vernije prikazao događaje iz leta 1942. Glumačku podelu predvodi Predrag Miki Manojlović, a tu su i Leon Lučev, Džek Dimić, Anica Dobra i Irfan Mensur.

Foto: Glorija Bobinac



Ceo projekat, koji čini film i TV serija "Djeca Kozare" od šest epizoda, podržan je od strane FIlmskog centra Srbije, Sekretarijata za kulturu AP Vojvodine, Telekoma Srbije i Vlade Republike Srpske.

Bonus video: Izložba o Jasenovcu