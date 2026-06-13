Slušaj vest

Na dan svog 103. rođendana Beogradska filharmonija objavljuje novu koncertnu sezonu, pod nazivom "Fortissimo", a prodaja sezonskih ulaznica počinje u ponedeljak, 15. juna. Pored 25 koncerata koji će se od oktobra 2026. do juna 2027. održati na Kolarcu, Filharmonija najavljuje i specijalne nastupe sa najvećim svetskim zvezdama, poput Lang Langa i Zubina Mehte.

Lang Lang Foto: CAROLINE BREHMAN/EPA

Najveći filharmonijski domet iz prethodne sezone - nastup sa čuvenim Mehtom, sa kojim je početkom 2026. započela međunarodna proslava njegovog 90. rođendana u Indiji, i to zajedno sa najslavnijim pijanistom sveta Lang Langom, svoj veliki blesak imaće i u novoj sezoni. Zubin Mehta će sa Beogradskom filharmonijom, jednim od njegovih omiljenih orkestara, obeležiti svoj jubilej i za domaću publiku 23. oktobra na Kolarcu, a planetarna zvezda Lang Lang sa Filharmonijom priređuje gala koncert u Sava centru 13. decembra. Informacije o ulaznicama za ove koncerte biće objavljene naknadno.

Nastup Mehte i Lang Langa u Indiji

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Maestro Zubin Mehta, slavni pijanista Lang Lang i Beogradska filharmonija u Indiji Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Nova filharmonijska sezona "Fortissimo 26/27" predstavlja neke od najjačih stvaralačkih karika svetske literature u klasičnoj muzici, kao i impresivan broj premijera, uz izbor reprezentativnih dirigenata i solista, trenutno visokoaktuelnih na muzičkoj sceni. Od klasicizima do savremenog stvaralaštva, fokus je na balansu između standardnog simfonijskog repertoara, najaktuelnijih tendencija u savremenom stvaralaštvu i srpskog muzičkog stvaralaštva.

Filharmonija nastavlja saradnju sa dobro poznatim dirigentima, poput Hauarda Grifitsa, Stanislava Kočanovskog, Uroša Lajovca, Saše Gecla, Danijela Rajskina, Aleksandra Bloha, Hoseina Piškara i mnogih drugih, do novih imena kao što su Elijas Grandi, Robert Trevinjo, Enriko Onofri, Ana Marija Patinjo-Osorio, Sergej Smbatjan...

Predstavlja brojne soliste koji trijumfuju na svetskoj koncertnoj sceni kao što su pijanista Luka Debarg, violinistkinja Bomsori Kim, violistkinja Sara Ferandez, violončelisti Anastasija Kobekina, Aleksandar Knjazev, Edgar Moro, tenor Mark Padmor, sopran Julija Ležnjeva, kao i omiljena harmonikašica širom sveta Ksenija Sidorova.

Plakat za novu sezonu Foto: Promo

U sezoni 2026/27. Beogradska filharmonija nastupa i sa domaćim solistima, poput renomiranog violiniste Gordana Nikolića, sopranistkinje Tamare Banješević, violončeliste Petra Pejčića, pijaniste Vladimira Miloševića, Voodoo Piano dua. Sa ponosom predstavlja i svoje filharmonijske snage, poput koncertmajstora Mihaila Andruščenka i trubača Jovana Savića u ulozi solista.

Kompleti za dosadašnje pretplatnike su u prodaji od 15. do 27. juna na blagajni BGF, a oni koji to žele da postanu - komplete mogu kupiti od 29. juna do 11. jula na filharmonijskoj blagajni, kao i onlajn. Pojedinačna prodaja koncerata počinje od 13. jula.

Bonus video: Kako su se oprostili od Tasovca