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Pod sloganom "Bolji život" od 10. do 13. juna održava se 34. Pozorišni maraton u Somboru. Narodno pozorište Sombor organizovalo je za publiku 17 programa, od kojih 10 večernjih predstava, tri predstave za decu, kao i izložbe, predavanja, radionice i koncert Dude Buržujke. Festival nije propustio i Nikola Jokić.

Foto: Milan Đurđević



Ekipa Kurira prvi put je boravila na ovom festivalu, gde se uverila da su sale pune od jutra do mraka i da se za svaku predstavu traži karta više. Na Pozorišnom maratonu sreli smo i Nataliju i Nikolu Jokića.

Natalija Jokić Foto: Maticph/Lazar Matic

Supruga slavnog košarkaša gledala je "Moje pozorište", dok je u društvu supruga gledala gostovanje Kerempuha iz Zagreba "Sve zbog jednog imena". Reditelj Milan Nešković okačio je Nikolinu sliku i napisao:

- Kako se postaje MVP najlepšeg sporta na svetu? Tako što ideš u pozorište!



Upitali smo naše domaćine što niko ne vadi telefon i ne slika svetsku zvezdu.

- Nikola je domaći u Narodnom pozorištu. Svake nedelje kad je u Srbiji gleda neku od naših predstava. Voli da sedi u glumačkom salonu i druži se s glumcima - kazali su nam domaćini.

Pred samo zatvaranje 34. Pozorišnog maratona, očekuje nas nastup Dude Buržujke, u Kabereu, večeras u 22 časa.

Duda Buržujka Foto: ATA images



Ovogodišnje izdanje Maratona zatvoriće predstava Narodnog pozorišta Sombor TENOR NA ZAJAM Kena Ludviga, u režiji Olje Đorđević, a to će biti njeno sedamdeseto, ujedno i poslednje izvođenje.



Nakon toga, uslediće dodela nagrada za najuspešnije glumce i glumice u ovoj sezoni, kao i specijalna nagrada “Iza kulisa” za izascenskog radnika Narodnog pozorišta Sombor, te će Festival biti tradicionalno zatvoren cvetnim udarom.

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