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Ansambl narodnih igara i pesama Srbije ,"Kolo" održaće celovečernji koncert 17. juna u Prijedoru. Koncert koji predstavlja nastavak velike regionalne turneje Kolodrom održađe se pod otvorenim nebom u Ljetnoj bašti sa početkom u 20.30 uz slobodan ulaz.

Foto: DH



Ovo će biti prilika da publika u gradu na reci Sana vidi neke od antologijskih koreografija sa repertoara Ansambla ,"Kolo" i da uživa u vrhunskom muziciranju orkestra.

Dan kasnije, 18. juna "Kolodrom" nastavlja svoj put i umetnici Ansambla ,"Kolo" će predstaviti program publici u Novom Gradu. Koncert koji će se održati u Sportskoj dvorani počinje u 20.30 sati i ulaz je slobodan.

Na repertoaru ove večeri naći će se igre iz Šumadije, Igre iz Koretišta. Igre sa Ozrena, Ciganske igre...

Foto: DH