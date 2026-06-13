Slušaj vest

Ansambl narodnih igara i pesama Srbije ,"Kolo" održaće celovečernji koncert 17. juna u Prijedoru. Koncert koji predstavlja nastavak velike regionalne turneje Kolodrom održađe se pod otvorenim nebom u Ljetnoj bašti sa početkom u 20.30 uz slobodan ulaz.

Kolo2.jpg
Foto: DH


Ovo će biti prilika da publika u gradu na reci Sana vidi neke od antologijskih koreografija sa repertoara Ansambla ,"Kolo" i da uživa u vrhunskom muziciranju orkestra.

Dan kasnije, 18. juna "Kolodrom" nastavlja svoj put i umetnici Ansambla ,"Kolo" će predstaviti program publici u Novom Gradu. Koncert koji će se održati u Sportskoj dvorani počinje u 20.30 sati i ulaz je slobodan.

Na repertoaru ove večeri naći će se igre iz Šumadije, Igre iz Koretišta. Igre sa Ozrena, Ciganske igre...

Kolo1.jpg
Foto: DH

Turneja ,KOLODROM realizuje se u skladu sa strateškim prioritetom decentralizacije kulturnog života, pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

Ne propustiteKulturaAnsambl "Kolo" najavljuje dva godišnja koncerta: Spektakl za beogradsku i novosadsku publiku
Nacionalni ansambl Kolo
KulturaLaureati Jana Zimonjić i Filip Rešidović: Uručena nagrada "Terpsihora"
Svetski dan igre foto Belkisa Beka Abdulovic.jpg
ZanimljivostiVEČE NARODNE IGRE I PESME KOJE JE ODUŠEVILO VOJVODINU! Kolo nastvalja da širi kulturu i tradiciju po Srbiji
Ansambl Kolo
KulturaViše od 150 dece iz Ulcinja, Bara, Nikšića i Trebinja učestvovalo u KOLOvoj dečijoj KOLOniji: Ministarstva kulture Republike Srbije generalni pokrovitelj
Ansambl Kolo