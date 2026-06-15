Slušaj vest

Svi smo odrasli verujući u bajke koje nam je pričao s one strane duge. Za generacije dece bio je i ostao neprikosnoveni simbol čiste radosti, a za odrasle - glumačka gromada koja je svakoj ulozi, od komedije do teške drame, davala srce i dušu. Ipak, stvarni život Milorada Mandića Mande nije imao bajkovit kraj.

Dao život za svoje pozorište "Buha":

1/6 Vidi galeriju Milorad Mandić Manda Foto: Zorana Jevtić, Printscreen YouTube, Aleksandar Jovanović

Dok je na sceni nesebično delio osmehe i neiscrpnu energiju, iza zavese je vodio tešku, iscrpljujuću bitku koju mnogi u Srbiji previše dobro razumeju. Danas, kada se sećamo Mande, nemoguće je ignorisati surovu istinu koja je pratila njegov tragičan odlazak: nije ga ubilo vreme, niti manjak želje za životom – ubio ga je kredit.

Težina stvarnosti naspram magije teatra

Na današnji dan pre 10 godina Manda nas iznenada je napustio, i to na pozorišnim daskama. Njegovo srce prestalo je da kuca na pozorišnoj sceni, dok je igrao Kapetana Kuku u predstavi "Petar Pan". Iako vreme prolazi, njegova porodica, prijatelji i kolege ne mire se s Mandinim preranim odlaskom. Svi oni čuvaju sećanje na velikog glumca i borca za pozorište "Boško Buha", čiju obnovu je upravo on počeo. Prenosimo vam u svedočenje njegovog brata Nenada koji je otkrio da je legendarnog glumca "ubio kredit za stan i problemi u vezi sa renoviranjem pozorišta "Boško Buha".

Milorad Mandić Manda u pozorištu Boško Buha Foto: Zorana Jevtić

"Kredit za stan i pozorište su ga odveli u grob. Postao je 2014. godine upravnik pozorišta koje nije renovirano od Drugog svetskog rata. Mnogo je želeo da ga sredi, sam je jurio sponzore. I Novak Đoković je donirao novac, ali to nije bilo dovoljno. Celog sebe je davao, sa majstorima ostajao do tri, četiri ujutru i radio barabar sa njima. Uzimao je špakle i gulio zidove, a ujutru kupovao burek. Sećam se da mu je i sin Filip govorio da ide kući i odspava malo, ali on nije hteo", ispričao je Nenad za Informer i otkrio da pozorište nije bilo jedini problem.

Milorad Mandić Manda, Anastasija Mandić Foto: Ana Paunković, Dado Đilas

"Kada se oženio Anjom digao je kredit da kupi stan. Ali, pošto je već bio u godinama, morao je da plaća osiguranje kako bi se kredit obnavljao. Uzeo je kredit u švajcarcima, jer je tada bio najisplativiji, ali mu je posle godinu i po dana preseo. Plaćao je skoro 100.000 mesečno ratu za kredit. To ga je strašno mučilo. Nije lako svakog meseca zaraditi taj novac, a gde su ostali troškovi."

Nenad je takođe otkrio da je posle Mandine smrti Anja imala problem sa bankom, koja nije htela da isplati osiguranje, ali da se njihov kum umešao i uspeo da reši problem.

Pozorište Boško Buha Foto: Aleksandar Jovanović

Nenad je dodao i da mu je žao što ni toliko godina nakon Mandine smrti pozorište nije obnovljeno.

"Dugujemo mu da se pozorište renovira. Tada bi bio miran."

Jun - mesec sećanja na Milorada Mandića Mandu Foto: Vladimir Jablanov

Manda je iza sebe imao dva braka i četvoro dece. Njegov život bio je brz, intenzivan i pun obaveza. Oni koji su ga poznavali govorili su da je živeo u jakom tempu, brzo vozio, mnogo pušio i radio gotovo bez predaha. Bio je glumac, voditelj, upravnik pozorišta, otac i čovek koji je pokušavao da stigne na sve strane. Publika ga je volela zbog topline i šarma, ali su njegovi najbliži znali koliko se često trošio preko granice.

Bonus video: Olga Odanović o pozorištu "Boško Buha"

04:42 "70 GODINA SMO OVDE, I TU ŽELIMO DA OSTANEMO!" Čuvena glumica ukazala na nepravdu nad pozorištem Boško Buha: PRISETILA SE I MANDE Izvor: Kurir televizija