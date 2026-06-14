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Koliko televizijska publika voli telenovele, najbolje dokazuje "Igra sudbine" sa više od 1.800 epizoda. Ekipa ove najdugovečnije srpske serije ni ovog leta ne miruje. Njen producent Nikola Burovac ekskluzivno za TV Ekran otkriva detalje letnjeg specijala, koji će se snimati na Crnogorskom primorju, ali i najavljuje šta nas očekuje na jesen.

Foto: Marko Arsić

Kada možemo da očekujemo letnji specijal "Igre sudbine"?

- Nove letnje intrige startuju već u julu. Snima se tradicionalno na Crnogorskom primorju. Glavni akteri biće, kao i u prethodnim sezonama, naša draga deca Miša i Strahinja Mitić, glumica Bojana Grabovac, kao i Iva Štrljić, odnosno Dijana Erski, koja će da zavodi po crnogorskim plažama. Videćemo da li će Crnogorci odoleti njenom šarmu. Biće tu još dosta crnogorskih glumaca, poput Pavla Popovića, Une Lučić i Staše Radulović. Napravićemo lepu, laganu letnju priču prožetu dramom, ali i smehom. Gledaoci koji ostanu kod kuće imaće osećaj kao da su na moru.

Šta je glavni zaplet letnje priče?

- Glavni zaplet je da li će Dijana Erski ostati na Crnogorskom primorju i da li će se udati. To je ključna intriga.

Iva Štrljić na promociji svoje knjige u oktobru 2024. Foto: ATA images



Kako je Iva Štrljić prihvatila taj predlog?

- Ona to još ne zna! Možete ovo slobodno da objavite kao ekskluzivu. Biće iznenađena kad sazna da se Dijana Erski udaje na primorju, i to na jahti usidrenoj u Porto Montenegru.

U čemu je tajna uspeha njenog lika, s obzirom na to da je Dijana postala pravi brend?

- Najviše je do nje same. Ona je to verodostojno i autentično iznela, a što je najbitnije, publika je to prihvatila. Njene slatke frazice poput "Dobar dančić" i "Doviđence" napravile su prijemčiv, komičan lik, koji vole i deca i stariji. Ona je izuzetno dragocena za seriju i šarmantno boji svaku scenu.

Foto: Marko Arsić



Kakvi su dalji planovi za seriju? Hoćemo li gledati "Igru sudbine" do penzije?

- Vama uvek volim da dam ekskluzivu, pa ću reći - idemo na još 1.000 epizoda! Svake tri godine ću najavljivati još tri, a gde ćemo završiti, videćemo zajedno. Ono što mogu premijerno da najavim jeste da će velika sezona, koja počinje na jesen, nositi naslov "Bogatstvo ima cenu". Videćemo zašto su svi spremni da plate zarad bogatstva, da ono ima svoje lice i naličje, i kako će se Luka Raco, odnosno Aleksa Ožegović, nositi sa svim tim.

Zavirite na venčanje Nine i Luke

1/4 Vidi galeriju Oženio se Luka Raco Foto: Instagram



Serija je donela i prave ljubavi, poput one između Luke Raca i Nine Mrđe. Jeste li ponosni na to?

- Kako da ne! Zaista sam ponosan na Luku i Ninu. Oni su pre svega divni, vaspitani mladi ljudi i daroviti glumci. Srećan sam što sam bio na njihovoj svadbi. Nema ničeg lepšeg nego kad se rodi ljubav, a njima se stvarno rodila igrom sudbine na setu "Igre sudbine". Dugo su to vešto krili, ali svi smo znali da tu postoji hemija, koja je na kraju krunisana brakom.

Da li će Una Lučić i Pavle Popović dobiti priliku da i u seriji igraju par?

- Prvo je u seriju došao Pavle, pa Una, i oni su fantastičan duo. Dali ste mi odličan predlog, videćemo kako da ih spojimo u novoj sezoni "Bogatstvo ima cenu".

Venčanje Pavla Popovića i Une Lučić Foto: printscreen/instagram/pavlepopovic



Malo ko zna da se bavite i režijom i da ste završili master studije iz te oblasti. Kakvi su vam planovi?

- Završio sam master dokumentarne forme kod mog dragog profesora Dragana Elčića. Zajedno smo radili film "Linija", o životu našeg svetski priznatog hirurga doktora Lazića, u koprodukciji s Ramondom i pukovnikom Goranom Ikonićem. Taj film je malo remek-delo koje će svetlost dana ugledati naredne godine. Aleksandar Lazić i Aleksandra Belošević su maestralno izneli svoje uloge.

Imate li ambicija da režirate neku epizodu "Igre sudbine"?

- Sigurno ću to uraditi u jednom momentu, samo da ugrabim vremena. Uz četvoro dece i svakodnevne obaveze to nije lako. Režija traži apsolutnu posvećenost i prisutnost 12 sati dnevno. Ipak, planiram da sebi ostvarim taj san. Takođe, razvijam dugometražni animirani crtani film, mjuzikl na engleskom jeziku pod nazivom "Pseće pozorište" (Dog Theater). Radujem se što ću se i time baviti u narednoj godini.

Bonus video:Luka Raco o "Igri sudbine"