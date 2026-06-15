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Navršilo se tačno deset godina od odlaska legendarnog dramskog umetnika Milorada Mandića Mande, a tim povodom se njegov bliski saradnik i prijatelj Radoš Bajić dirljivim rečima prisetio zajedničkih dana i saradnje na snimanju kultnog televizijskog projekta "Selo gori, a baba se češlja".

Radoš Bajić je na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju iz vremena kada su snimali pomenutu seriju. U ovom megapopularnom ostvarenju dvojica glumaca su oživela sudbine prepoznatljivih junaka - Radoš je tumačio lik Radašina, dok je Manda briljirao u ulozi njegovog nerazdvojnog druga Milašina.

Sećanje na brata i umetnika sa one strane duge

Uz emotivan vizuelni podsetnik na prošle dane, Radoš Bajić je uputio sledeću poruku:

"Prošla je decenija otkako nas je 16.juna 2016. godine, prerano napustio jedan od najtalentovanijih srpskih glumaca, nenadmašni Milašin iz TV serije "Selo gori", veliki humanista, moj prijatelj i brat Milorad Mandić Manda. Fotografije blede ali ranjivo sećanje i dalje boli kao da je juče zauvek otišao sa one strane duge. Poslednjih deset godina njegovog života bili smo Radašin i Milašin - i nismo se razdvajali. Imao sam priliku da spoznam koliko je bio veliki, jedinstven, veličanstven - kao umetnik i kao čovek.

U retkim trenucima dokolice, baš kao na ovoj fotografiji, uvek nam je osmeh bio na licu. Za šta je on zaslužan. Verujem da tamo u večnosti zasmejava sve one, takođe prerano i nepravedno otišle kolege iz Petlovca: Gagu, Đodu, Mirka, Gorana, Feđu, Momira, Miliju, Radu Đuričin - koji nas čekaju da im se pridružimo. Svako onda kad mu dođe red i kad Svevišnji odluči. Neka ti je večna slava i veliko hvala dragi Mana," napisao je Bajić.

Pogledajte u galeriji fotografije Mande sa suprugom Anjom:

1/5 Vidi galeriju Milorad Mandić Manda Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Bogato porodično i umetničko nasleđe

Slavni glumac Milorad Mandić Manda iznenada je preminuo u junu 2016. godine tokom izvođenja pozorišne predstave, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, ali i veliku porodicu. Iz svog prvog braka glumac je dobio troje dece – sinove Marka i Filipa, kao i ćerku Mariju, dok je u drugom braku sa istaknutom glumicom Anjom Mandić dobio najmlađeg sina Andriju.

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