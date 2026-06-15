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Navršila se tačna decenija otkako nas je napustio jedan od najomiljenijih dramskih umetnika na ovim prostorima, Milorad Mandić Manda. Ovim tužnim povodom, javnosti se putem društvenih mreža obratila njegova životna saputnica, glumica Anja Mandić, koja je na svom Instagram profilu objavila dva suprugova portreta uz reči ispunjene dubokim emocijama.

Suprugina poruka večnoj ljubavi

U svojoj dirljivoj objavi, Anja Mandić je uputili tople reči sećanja koje svedoče o neprolaznoj bliskosti:

"Šmeksi, prošlo je tačno deset godina od tvog preranog odlaska. I dalje smo zaljubiška u tebe. I kao sto bi rekla Teodora Mandić: "Sanjamo lepe snove." Čuvamo se i volimo. Bio bi ponosan. Ljubav je kao život, samo duža," napisala je Anja.

Sećanje glumačkog saborca na dane u Petlovcu

Pored porodice, bolno sećanje na slavnog glumca podelio je i njegov dugogodišnji kolega i saradnik Radoš Bajić, osvrnuvši se na vreme kada su delili kadar u kultnoj sagi o selu Petlovac:

"Prošla je decenija otkako nas je 16.juna 2016. godine, prerano napustio jedan od najtalentovanijih srpskih glumaca, nenadmašni Milašin iz TV serije "Selo gori", veliki humanista, moj prijatelj i brat Milorad Mandić Manda. Fotografije blede ali ranjivo sećanje i dalje boli kao da je juče zauvek otišao sa one strane duge. Poslednjih deset godina njegovog života bili smo Radašin i Milašin - i nismo se razdvajali. Imao sam priliku da spoznam koliko je bio veliki, jedinstven, veličanstven - kao umetnik i kao čovek.

U retkim trenucima dokolice, baš kao na ovoj fotografiji, uvek nam je osmeh bio na licu. Za šta je on zaslužan. Verujem da tamo u večnosti zasmejava sve one, takođe prerano i nepravedno otišle kolege iz Petlovca: Gagu, Đodu, Mirka, Gorana, Feđu, Momira, Miliju, Radu Đuričin - koji nas čekaju da im se pridružimo. Svako onda kad mu dođe red i kad Svevišnji odluči. Neka ti je večna slava i veliko hvala dragi Mana," napisao je Bajić.

Odlazak na mestu gde je najviše pripadao

Podsećanja radi, velikan srpskog glumišta Milorad Mandić Manda preminuo je sredinom juna 2016. godine na najuzvišeniji, ali i najtragičniji način za jednog umetnika – na samoj sceni, tokom izvođenja dečje pozorišne postavke "Petar Pan" u Ustanovi kulture "Vuk Karadžić".

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