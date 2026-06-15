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Pre tačno jednu deceniju, kulturni prostor i čitavu domaću javnost duboko je potresla i unesrećila vest o iznenadnom odlasku glumačkog velikana Milorada Mandića Mande. Svoj životni put završio je na najuzvišeniji i najpotresniji umetnički način - obavljajući svoj poziv, na samim pozorišnim daskama tokom igranja komada.

Njegov prerani odlazak i danas izaziva neizmernu tugu, a svedoci zbivanja u teatru tog popodneva zauvek će nositi u sećanju dramatične scene sa pozornice.

Pogledajte u galeriji fotografije Milorada Mandića Mande:

1/6 Vidi galeriju Milorad Mandić Manda Foto: Zorana Jevtić, Printscreen YouTube, Aleksandar Jovanović

Trenutak kada je utihnula magija na sceni

Tog sudbonosnog dana, slavni glumac je pred najmlađu publiku izašao odevan u kostim Kapetana Kuke. Jednog od najpotresnijih i profesionalno najtežih momenata u životu prisetila se njegova koleginica Sloboda Mićalović. Ona je otvoreno evokovala uspomene na dan koji je ostavio neizbrisiv ožiljak na našoj teatarskoj sceni, s obzirom na to da je uživo posmatrala trenutak kada se Manda srušio:

"-Predstava je počela normalno i sve je bilo u redu prvih 15 minuta, a onda je na scenu izašao Manda u ulozi Kapetana Kuke samo je ođednom pao na pod. Mi smo mislili da je to sve deo predstave, a onda su se u sali upalila svetla i shvatili smo da nešto nije u redu," ispričala je svojevremeno Sloboda za "Berane online".

Sloboda Mićalović, pres Hajduk u Beogradu Foto: Milos Tesic/ATAImages

Čim je postalo jasno da pad nije bio deo glumačkog scenarija, iz publike je ka bini prva potrčala Mandina supruga, a odmah za njom i Sloboda Mićalović, koja je sa svojom ćerkom pratila ovu premijeru. Prisutni gledaoci su ubrzo zamoljeni da napuste prostoriju, o čemu svedoče reči same glumice:

"-Zavesa se odmah spustila i nas su sve zamolili da izađemo iz sale, a ubrzo je stigla Hitna pomoć," dodala je glumica.

Uprkos hitnom dolasku lekarske ekipe, koja je na licu mesta dala sve od sebe da povrati u život voljenog glumca reanimacijom, ishod je bio fatalan.

Sudbina

O ovim izuzetno bolnim trenucima Sloboda Mićalović je govorila ukazujući na neverovatnu i tešku simboliku koja je obeležila taj tragični događaj.

"Sudbina je napravila taj neki krug, čudan. Da sam ja bila na toj poslednjoj predstavi kada je on umro na sceni. On je umro na rukama meni i svojoj ženi. Mi smo bile, gledale, skočile, videle. Čudno se taj krug zatvorio," rekla je glumica.

Kadrovi iz filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Biografija

Milorad Mandić je rođen početkom maja 1961. godine u beogradskom naselju Dušanovac, dok je godine odrastanja proveo na Novom Beogradu, podizane u domu oficira i domaćice. Njegovo profesionalno usmerenje imalo je neobičan tok - nakon završene prve godine rešio je da napusti Elektrotehnički fakultet, pošto je ljubav prema scenskoj umetnosti otkrio kroz rad u amaterskim trupama i Dramsko eksperimentalnom studiju.

Da odluka o upisu na Fakultet dramskih umetnosti nije naišla na odobravanje njegove porodice i da je izazvala ozbiljne nesuglasice sa roditeljima, svedoče i reči koje je sam umetnik svojevremeno priložio u svojoj biografiji za zvaničnu prezentaciju teatra "Boško Buha": "Nošen tom idejom ušao sam u uži izbor, i na moje oduševljenje bio sam primljen. I odmah zatim izbačen iz kuće, ali su roditelji ipak prihvatili moju odluku."

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