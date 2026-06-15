Selaković na plenarnoj sednici u okviru Svetskog foruma za razvoj mladih

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Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković istakao je na plenarnoj sednici u okviru Svetskog foruma za razvoj mladih, koji je inaugurisao kineski predsednik Si Đinping, da se na ovaj način nastavljaju aktivnosti u Vuhanu koje dodatno jačaju partnerstvo dve zemlje koje je krajem maja ove godine pokrenula državna delegacija Republike Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, tokom istorijske državne posete Narodnoj Republici Kini.

Omladinska politika kao državni prioritet

Obraćajući se na temu "Mladi pokreću razvoj i zajedno stvaraju bolji svet", Selaković je istakao da Republika Srbija prepoznaje omladinsku politiku kao jedan od svojih državnih prioriteta, a kroz strateški okvir Nacionalne strategije za mlade za period 2023 - 2030. istovremeno gradi i programe za mlade i budućnost zajedno sa njima.

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1/6 Vidi galeriju Selaković na plenarnoj sednici u okviru Svetskog foruma za razvoj mladih Foto: Ministarstvo Kulture

Posvećenost kulturnoj saradnji i ciljevima Uneska

"Republika Srbija je čvrsto posvećena podržavanju uloge mladih, uključujući i međunarodnu kulturnu saradnju, u skladu sa okvirom i vrednostima Uneska. U tom smislu, smatramo da je prikladno da se u Agendu UN posle 2030. godine uključi poseban cilj o kulturi. Globalni ciljevi održivog razvoja često se zasnivaju na akcijama preduzetim u lokalnim zajednicama, gde se mladi ljudi najlakše prepoznaju", naglasio je Selaković.

Ključne mere za bolji položaj mladih u Srbiji

Ministar Selaković je ukazao da su ključni napori Republike Srbije usmereni ka sistemskom povećanju zaposlenosti, snažnoj podršci mladima i kreativnoj industriji, razvoju neformalnog obrazovanja koje prati savremene tehnološke trendove, rešavanju stambenih pitanja i sveobuhvatnoj brizi o zdravlju i kvalitetu života mladih.

Selaković na plenarnoj sednici u okviru Svetskog foruma za razvoj mladih Foto: Ministarstvo Kulture

Forumu mladih političkih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope prisustvuje preko 400 učesnika, iz više od 130 država.

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