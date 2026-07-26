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Ljiljana Stjepanović je oduvek poznata po širokom osmehu i dobrom raspoloženju, a mnogi ne znaju da je njen životni put bio težak.

Rođena je u Beogradu na današnji dan, 15. juna 1952. godine, a njen otac je proveo tri godine u logoru Jasenovac. Osim toga, njegova cela porodica je ubijena u Drugom svetskom ratu, te se iz rodne Slavonije preselio u Beograd.

U galeriji pogledajte Ljiljanu Stjepanović u različitim ulogama:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana Stjepanović uloge Foto: Printscreen RTS, Kurir TV, Printscreen/RTS, Printscreen/Pink TV

Ljiljanino detinjstvo bilo je oduvek prožeto kulturom, te se u njenoj kući uvek nalazilo mnogo knjiga. Iako su njeni roditelji imali želju da se ona bavi ekonomijom, kao devojčica je došla na audiciju za decu glumce na "Radio Beogradu", gde joj je profesor bio Bata Miladinović.

Kako je otkrila, tokom puberteta nije mnogo marila za školu, ali je odlučila da sreću okuša na Fakutetu dramskih umetnosti. U tom periodu je već bila verena za Bojana Repića. Oni su se zavoleli tokom srednje škole, a ona se za njega udala kada je imala 21 godinu.

Ljiljana Stjepanović na dodeli Zlatnog pečata Tanji Bošković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upisala je glumu na klasi Ognjenke Milićević, a sa njom su studirali i Bogdan Diklić, Zlata Petković, Lazar Ristovski, kao i Radoš Bajić koji je kasnije bio njen partner u seriji "Selo godi, a baba se češlja".

Zaposlila se u "Pozorištu na Terazijama" koje je čuveno po operama. Ipak, nadređenima se nije dopao njen glas, pa je dobijala samo sporedne uloge. Zbog dvoje dece koje je imala, bila je prinuđena da prihvata svaku ulogu jer joj je bio potreban novac.

Ljiljana Stjepanvić pre nekoliko godina imala je ozbiljnih zdravstvenih problema Foto: Damir Dervišagić

Prvakinja pozorišta je postala već sa 32 godine, kada je sve oduševila izvođenjem babe Izergile u predstavi "Cigani lete u nebo".

Sa suprugom Bojanom je dobila sinove Vladimira i Igora, ali se razvela posle šest godina braka i tada je ostala sama sa dvojicom sinova koje je morala da izdržava. Kasnije je otkrila da je do razvoda došlo jer suprug nije razumeo njenu profesiju, ali nikada o bivšem suprugu nije govorila loše.

Ljiljana Stjepanvić pre nekoliko godina imala je ozbiljnih zdravstvenih problema Foto: Zorana Jevtić

"To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilobolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru i s jednim roditeljem, nego u lošoj atmosferi", ispričala je ona svojevremeno za "Story".

Najpoznatije uloge ostvarila je u serijama "Bolji život", "Srećni ljudi","Porodično blago", "Selo gori, a baba se češlja", "Ljubav, navika panika", "Folk" i drugim

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