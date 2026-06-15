Poklon za publiku U BDP karte samo 1.000 dinara
Beogradsko dramsko pozorište pripremilo je poseban poklon za svoju publiku, sve preostale ulaznice za predstave koje su na repertoaru do kraja juna dostupne su po jedinstvenoj ceni od 1.000 dinara. Publika će imati priliku da pogleda neke od najzapaženijih naslova aktuelne sezone: "Naši roditelji", autorski projekat Patrika Lazića, "Kralj Ibi" u režiji Staše Koprivice, kao i predstavu "Život provincijskih plejboja posle Drugog svetskog rata" u režiji Ivana Penovića. Karte se mogu kupiti online i na blagajni Beogradskog dramskog pozorišta.
Beogradsko dramsko pozorište posle julske pauze nastavlja druženje sa publikom tokom avgusta na tradicionalnoj Letnjoj sceni BDP Milenijum areni. Igraju se predstave studenata iz edicije "Novi glasovi" i cena karata je 500 dinara.
Bonus video: Poklon u BDP