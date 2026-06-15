Beogradsko dramsko pozorište pripremilo je poseban poklon za svoju publiku, sve preostale ulaznice za predstave koje su na repertoaru do kraja juna dostupne su po jedinstvenoj ceni od 1.000 dinara. Publika će imati priliku da pogleda neke od najzapaženijih naslova aktuelne sezone: "Naši roditelji", autorski projekat Patrika Lazića, "Kralj Ibi" u režiji Staše Koprivice, kao i predstavu "Život provincijskih plejboja posle Drugog svetskog rata" u režiji Ivana Penovića. Karte se mogu kupiti online i na blagajni Beogradskog dramskog pozorišta.