Slušaj vest

Predstava "Božji ljudi", nastala po motivima proze Borisava Stankovića, u dramatizaciji Đorđa Kosića i režiji Juga Đorđevića, premijerno je izvedena s velikim uspehom u nedelju veče na sceni "Raša Plaović" Narodnog pozorišta u Beogradu, izazvavši oduševljenje publike i donevši potpuno nov, savremen pogled na to klasično delo jednog od najznačajnijih romansijera i pripovedača u srpskoj književnosti.

Foto: Promo Narodno pozorište u Beogradu



Ovaj specifičan pozorišni projekat, zasnovan na istoimenoj Stankovićevoj zbirci pripovedaka iz 1902. godine, pokazao je kako se klasična književnost može radikalno dekonstruisati i pretočiti u moćnu i uzbudljivu savremenu scensku umetnost koja komunicira sa današnjim vremenom.

Proces, koji je glumački ansambl faktički započeo od nule, rezultirao je formom koju reditelj Đorđević opravdano naziva "vizuelnom poemom". Umesto klasičnog linearnog dramskog teksta, publika je imala priliku da uplovi u niz slika, prizora i glasova koji se ne nižu po tradicionalnoj logici radnje, već po apstraktnoj i emotivnoj logici sećanja.

Foto: Jakov Simović



Đorđević, kome je ovo treća izuzetno uspešna saradnja sa Narodnim pozorištem ("Uspavanka za Aleksiju Rajčić" i "Gospođa Olga"), još jednom je potvrdio svoj ogroman talenat donoseći na scenu jedan novi, nekonvencionalni pozorišni jezik. Tražeći formu u pripovedačkom, a ne u predstavljačkom ključu, zajedno sa autorskim timom uspeo je da preraste okvire lokalne priče o starom Vranju i uradi predstavu koja je zapravo postala dubok, univerzalan i zajednički razgovor o sudbini, smrti i ludilu - dijalog koji se retko vodi, a tiče se svih nas.

Fotografije iz predstave "Božji ljudi"

1/18 Vidi galeriju Predstava Božji ljudi Foto: Promo Narodno pozorište u Beogradu



Predstava je okupila izuzetnu glumačku ekipu - Vanju Ejdus, Ivu Milanović, Jelenu Blagojević, Aleksandra Vučkovića, Nedima Nezirovića i Novaka Radulovića, koje je publika na kraju ispratila burnim višeminutnim aplauzom i stajaćim ovacijama.

U umetničkom timu su i Andrea Rondović (scenografija), Velimirka Damjanović (kostimografija), Nevena Glušica (komponovanje muzike), Milica Cerović (scenski pokret) i dr Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor).



Predstava će biti na repertoaru i 21. juna, takođe s početkom u 20.30 časova na sceni "Raša Plaović". Ovo je prva postavka "Božjih ljudi" u Narodnom pozorištu u Beogradu.