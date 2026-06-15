Da upale sveću i pomole se za Mandu došli su njegova kolege iz "Buhe" i upravnica Maša Mihailović. Njegovo srce prestalo je da kuca na pozorišnim daskama, dok je igrao Kapetana Kuku u predstavi "Petar Pan". Iako vreme prolazi, njegova porodica, prijatelji i kolege ne mire se s Mandinim preranim odlaskom. Svi oni čuvaju sećanje na velikog glumca i borca za pozorište "Boško Buha" , čiju je obnovu, koja još nije završena, on započeo. Njegovo pozorište posvetilo mu je ove godine ceo mesec jun.



- Manda nikad nije odvajao obavezu od ljubavi prema pozorištu. Sve je to bilo jedno i tražilo je neprekidno ulaganje sebe. Bio je omiljen među decom, ali i među odraslima. Zbog iskrenosti, koja se ne uči. Umeo je da svakome približi pozorište kao nešto živo, blisko, njihovo. Nije govorio velike reči, ali je svojim prisustvom terao druge da budu bolji, vredniji, prisutniji. U "Buhi" nije bio samo upravnik. Bio je zaštitnik tog prostora. Zato ni danas, deset godina kasnije, o njemu ne govorimo samo kao o glumcu koji je otišao prerano i koji je umeo tako lepo da nas nasmeje nego kao o čoveku koji je ostavio trag, toplinu i ideju da pozorište može biti dom. I kad o njemu govorimo, često ne govorimo u prošlom vremenu - jer ono što je gradio i način na koji je živeo svoj posao i dalje traje u "Buhi" i u ljudima koji ga pamte - napisale su njegove kolege.